Rodri se contagia de las excusas de Guardiola contra el arbitraje: «No quieren que ganemos»

Rodri Hernández se ha impregnado de la filosofía de Pep Guardiola cuando su equipo no gana. El Manchester City volvió a pinchar en liga ante el Tottenham en un partido polémico después de un gol rival que no fue revisado y que provocó que el conjunto celeste no tardase en rajar de nuevo del arbitraje por una jugada crucial que definió el resultado.

Todo ocurrió cuando el marcador estaba en el 1-2 con la segunda diana de Dominic Solanke, el autor del disparo que acabó en gol, tocó antes la pierna del defensor del City, pero el VAR, en lugar de revisar esa imagen, solo fijó su mirada en un posible fuera de juego que no existió. Guardiola, enfadadísimo, no paró de señalarle al cuarto árbitro la jugada repetida en el monitor. Le castigaron con una cartulina amarilla y el tanto subió al marcador.

Al terminar el encuentro, Rodri señaló públicamente que se siente perjudicado por las decisiones arbitrales, llegando incluso al discurso cospiranoico: «Nunca hablo de los árbitros. Respeto enormemente su trabajo, pero tienen que prestar atención a estas cosas. Le dio una patada muy clara. Se adelantó a Marc y fue una falta clara. Pero no es solo hoy, van dos o tres partidos seguidos. Sinceramente, no sé por qué. Sé que hemos ganado demasiado y la gente simplemente no quiere que ganemos. Pero el árbitro tiene que ser neutral», comentó.

El City de Rodri se desespera en Inglaterra

Ya son seis puntos que tiene de ventaja el Arsenal en la cabeza de la tabla. El triunfo contra el Leeds United y el pinchazo del City vuelven a incrementar la distancia para un Arsenal que ve cada vez más la luz al final del túnel. Los ‘Sky Blues’ necesitarán un final de temporada perfecto y algunos favores para poder optar a esta Premier.

«Hay una falta clara en la primera acción. Es una falta clara. El VAR está ahí por una razón. Estos pequeños detalles marcan la diferencia. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Es el primer gol que marcan (el Tottenham), quizá si no hubieran marcado ese gol habríamos ganado el partido. Pero es otro partido más y eso no es posible». El City se queda segundo, con 47 puntos, uno más que el Aston Villa y a seis del Arsenal, mientras que el Tottenham es decimocuarto con 29 unidades, nueve de ventaja respecto al descenso.