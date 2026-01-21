La prensa inglesa carga contra el City de Guardiola: «Show de los horrores»

El Manchester City vive una importante crisis en este inicio de año con sus últimos resultados en Premier League y Champions League. La prensa inglesa ha aprovechado este momento para atacar con dureza al equipo dirigido por Pep Guardiola, y es que la derrota ante el Bodo/Glimt puede haber sido la gota que ha colmado el vaso.

«Show de los horrores, cura de humildad o humillación», son algunos de los titulares que ha sacado a pasear la prensa británica tras la dura derrota del Manchester City a manos del Bodo/Glimt. Y es que es la primera vez que un equipo inglés caía derrotado contra este equipo. Por ello, la prensa inglesa ha sido muy dura con el rendimiento del equipo dirigido por Pep Guardiola.

El Manchester City acumula dos derrotas muy duras que han dejado muy tocado al equipo de Guardiola. Una ante el Manchester United y la del pasado martes en la Champions. También lleva cuatro partidos sin ganar en Premier League y solamente han ganado dos encuentros en este 2026.

En cuanto a la clasificación, el City de Guardiola es segundo en Premier a siete puntos del Arsenal tras sus últimos tropiezos y en Champions puede quedar fuera del Top-8 al final de esta séptima jornada de la Fase Liga.

«Todo está saliendo mal desde principios de año», dijo Pep Guardiola en rueda de prensa tras perder en Noruega. Pero es que la prensa piensa incluso que la situación pueda ser más grave de lo que parece. Y no tiene excusas, porque el cuadro citizen lleva gastados 500 millones de euros desde enero de 2025 en fichajes. En este mercado ya se ha gastado 100 millones en Semenyo y Guéhi. La directiva ha demostrado que confía en el técnico catalán con todos estos refuerzos, pero desde la pasada campaña no se está viendo reflejado en el césped.