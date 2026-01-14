Guardiola raja de los árbitros hasta ganando: «Seguro que me llamarán para darme explicaciones»

Pep Guardiola siempre tiene tiempo para criticar el arbitraje, incluso después de haber ganado los partidos. El Manchester City venció al Newcastle en la ida de las semifinales de la EFL Cup, pero el técnico catalán acabó bastante cabreado por la actitud que tuvo el VAR durante el partido. Un rencor que viene desde hace muchos meses y que decidió echar en cara públicamente pidiendo responsabilidades.

Angustiado también por las cámaras, Guardiola siempre ha sido alguien que nunca se ha conformado con la calidad de los árbitros ingleses. Esta vez fue a raíz de un gol bien anulado en la segunda parte a Semenyo después de una larga revisión del videoarbitraje por un fuera de juego posicional de Haaland que evitaba la visión del defensa Thiaw.

A pesar de que el duelo terminó 0-2 con goles del inglés y Cherki, el hecho de haber dejado más cerrado su pase a la final fue algo que le molestó especialmente: «Lo digo ahora. Me gustaría saber por qué el VAR en el minuto 60 del partido de Premier contra el Newcastle que perdimos 2-1, cuando íbamos 0-0, aquel penalti clarísimo de Schär sobre Foden ni siquiera se consideró», explicó.

Un discurso en el que tiró de hemeroteca para atacar a los colegiados: «En el minuto 20 hubo otro penalti increíble de Thiaw sobre Doku y el VAR ni entró. Y hoy ninguno de los cuatro fue capaz de tomar una decisión porque la línea era demasiado estrecha. Pero en el segundo gol del Newcastle, todo perfecto…y hoy sospechoso después de diez años aquí. ¿Dije algo cuando perdimos aquí 2-1? No. ¿Dije algo cuando en la final de la FA Cup contra el Crystal Palace debió ser roja a Henderson en el minuto 40? No, y está bien, pero el hecho de que no lo hagamos nada…Estoy seguro de que Howard Webb (jefe de los árbitros en Inglaterra) me llamará mañana para explicármelo», añadió en rueda de prensa.

El City tendrá cinco partidos por delante con duelos complicados ante el Manchester United y Tottenham antes de disputar la vuelta en el Etihad. El objetivo de este mes de enero será recortar distancias al Arsenal en la Premier y clasificarse entre los ocho primeros en la Champions. Sin embargo, cada partido ajustado está poniendo especialmente nervioso a Guardiola, pagándolo con los árbitros.