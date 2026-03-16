Muere Marcelo Araujo, unas de las grandes voces de la narración del fútbol argentino

Quizá muchos no recuerdan su nombre, quizá ni siquiera lo saben, pero serán pocos los amantes del fútbol, especialmente del argentino, que no recuerden la voz de Marcelo Araujo, uno de los grandes narradores del periodismo deportivo. El histórico narrador falleció en la madrugada de este pasado lunes a los 78 años de edad, como consecuencia de unos problemas de salud por una neumonía en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en Argentina.

Su voz quedó grabada en la memoria colectiva de varias generaciones de seguidores del fútbol. Durante décadas, Marcelo Araujo fue uno de los narradores más identificables del deporte argentino, con un estilo que rompió con las formas clásicas de relatar los partidos y que marcó un antes y un después en la televisión deportiva.

El narrador, cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman, dejó una huella profunda en la forma de contar el fútbol en Argentina. Su estilo se caracterizó por la creatividad, el uso de expresiones coloquiales y una narrativa que combinaba pasión, humor y espontaneidad. Esa manera de transmitir lo que ocurría en el campo terminó convirtiéndose en un sello personal que lo distinguió durante toda su carrera.

La trayectoria profesional de Marcelo Araujo está estrechamente ligada al emblemático programa Fútbol de Primera, uno de los ciclos televisivos más recordados del periodismo deportivo argentino. El narrador fue la voz principal del programa durante 15 años, entre 1989 y 2004, periodo en el que el formato se consolidó como una referencia para seguir cada jornada del campeonato argentino.

Falleció el hombre que relató nuestra adolescencia y marcó para siempre el relato del fútbol en TV. El hombre que nos hizo aprender los segundos nombres de todos los jugadores del fútbol argentino. QEPD Marcelo Araujo. pic.twitter.com/ywJHA9con4 — Javier Lanza (@javierlanza) March 16, 2026

En ese espacio televisivo formó una de las duplas más recordadas de la narración futbolística junto al analista Enrique Macaya Márquez. La combinación entre el relato apasionado de Araujo y los comentarios de Macaya generó una química que terminó convirtiéndose en una marca distintiva del programa.

Tras su etapa en Fútbol de Primera, Marcelo Araujo continuó vinculado a las retransmisiones deportivas en Argentina y en 2009 se incorporó al proyecto Fútbol para Todos, donde narraba el campeonato nacional argentino, volviendo también a contar partidos de la selección argentina. De hecho, él le puso la voz televisiva al último gol de Diego Armando Maradona con la Albiceleste, logrado ante Grecia en el partido inaugural del Mundial de Estados Unidos de 1994.

En los últimos tiempos, el estado de salud de Marcelo Araujo se complicó, sobre todo tras contagiarse de Covid, enfermedad que lo obligó a permanecer cerca de dos meses ingresado. Problemas para respirar y una neumonía provocaron recientemente su hospitalización.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada públicamente por el periodista Fernando Pacini, quien compartió cabina con el narrador Marcelo Araujo durante su etapa en Fútbol para Todos. «Lamentablemente, en la madrugada llegó la noticia», señaló durante una intervención en Radio La Red, donde se despedía a una de las voces que marcaron a toda una generación en Argentina.