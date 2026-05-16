La nacionalización de los supuestos ‘nietos del exilio’ dispara un 15% el censo exterior en Andalucía

La nacionalización de presuntos nietos del exilio conforme a la ley de Memoria Democrática, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022, ha incrementado en hasta un 15% el censo exterior en las elecciones de Andalucía de este domingo con respecto a los anteriores comicios autonómicos.

Así lo revelan tanto los datos oficiales del CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes) como testimonios de nuevos electores que han obtenido la nacionalidad española conforme a dicha ley y que incluso ya han votado por primera vez para estas elecciones andaluzas.

En concreto, de cara a los comicios autonómicos de Andalucía del 19 de junio de 2022, el censo del voto exterior se situó en 263.504 electores. Ahora, casi cuatro años después y después de la entrada en vigor de la ley de Memoria Democrática, la cifra se ha disparado hasta los 302.070 censados, lo que supone un crecimiento de un 14,64% (38.566 electores más). Este porcentaje es significativamente superior a la comparativa entre las elecciones de 2018 (242.963 censados) y 2022 (263.504), que fue del 8,45% (20.541 electores más), sin que existiera entonces la nacionalización vía ley de nietos del exilio.

Para formar parte del CERA y poder votar, sin ser hijos, nietos o bisnietos de emigrantes españoles, los nacionales expatriados, por ejemplo, por motivos laborales y que residan en el extranjero o permanezcan allí durante estancias largas (no temporalmente), tienen que darse de alta en el correspondiente consulado español en el Registro de Matrícula Consular. Con ello, pasan a estar inscritos en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), lo que implica su baja en el padrón municipal español.

En su caso, Argentina, con 68.782 personas registradas, es el país que agrupa el mayor número de electores andaluces con derecho a participar en la cita de este domingo 17 de mayo. Sin embargo, en las anteriores elecciones, las de 2022, el número de censados era sustancialmente inferior, contabilizándose 57.488. Por tanto, el incremento de electores en Argentina ha sido de un 19,65% (11.294 personas), teniendo en cuenta que este destino es el que agrupa al mayor número de beneficiarios de la ley de nietos del exilio aprobada por el Gobierno en 2022. El porcentaje de casi un 20% también está muy por encima del leve aumento entre los comicios de 2018 (54.378 censados) y 2022 (57.488), que fue del 5,72% en el caso argentino.

En el censo exterior de las elecciones andaluzas de este domingo, por detrás de Argentina, se encuentran Francia, con 41.512, y Alemania, con 32.847. A estos países comunitarios les siguen otros iberoamericanos como Brasil, con 28.761 electores, y europeos como Reino Unido, que suma 19.902 andaluces con derecho a voto.

También destacan las comunidades de andaluces en Estados Unidos, donde se contabilizan 15.885 electores; Suiza, con 13.523; Bélgica, con 10.204; México, con 7.121; Países Bajos, con 5.269; Cuba, con 4.686; Chile, con 3.846; Venezuela, con 3.771; Australia, con 3.335; Italia, con 3.308; Marruecos, con 2.806; Uruguay, con 2.700; Andorra, con 2.559; Colombia, con 2.419; y Ecuador, con 2.371.

En cuanto a los testimonios que prueban el efecto ya visible de la ley de nietos impulsada por el Gobierno de Sánchez y criticada por la oposición por suponer un «reemplazo electoral», el periódico España Exterior ha recogido algunos de ellos.

Por ejemplo, un reportaje firmado por el periodista Leo Vellés sobre el terreno, en Buenos Aires (Argentina) relató el caso de «Gustavo Antonio Ascencio de la Piedra, de 62 años y nieto de un andaluz nacido en Almería que emigró a Argentina en 1912».

«Con mucha alegría, contó que es la primera vez que vota para una elección española, ya que obtuvo la nacionalidad hace tan solo tres años gracias a la Ley de Memoria Democrática (LMD)», reporta el periodista tras entrevistar a Gustavo.

«Hoy siento una gran emoción, ya que fueron muchos años de pedir que nos dieran la nacionalidad a los nietos», trasladó también Gustavo. «Estoy feliz de haber podido votar hoy por primera vez como andaluz, porque llevo a Andalucía en la sangre, ya que toda mi familia conservó las tradiciones, las comidas y los bailes de esa tierra», añadió.

Una familia de 17 españoles

Otro testimonio es el de Carlos Alberto Sánchez, de 71 años, que fue a votar al consulado español en Buenos Aires junto a su hijo Facundo, de 30 años. Ambos son descendientes de un emigrante andaluz oriundo del municipio de Berja, provincia de Almería, que llegó a Argentina en 1921, es decir, mucho antes del 18 de julio de 1936, inicio de la Guerra Civil española.

«Es la primera vez que vengo a votar porque tengo el pasaporte español desde hace dos años. Preferí venir al consulado en vez de votar por correo porque cada vez que vine aquí me atendieron muy bien», declaró. Además, detalló que en su familia son 17 las personas que cuentan ya con la nacionalidad española.

Estos comicios andaluces son también los primeros en los que ya no hay voto rogado, por lo que toda la documentación para votar debió llegar a los domicilios de estos electores sin necesidad de solicitarla. Para votar tiene dos opciones: por correo postal hasta el pasado 12 de mayo, y de forma presencial, hasta el 14 de mayo. El voto CERA no se conocerá en la noche electoral, pues su recuento comenzará el quinto día después de la votación, es decir, el próximo viernes 22 de mayo, y se prolongará hasta el lunes 25.

Entretanto, con la vista puesta en las elecciones generales de 2027, el Ejecutivo socialcomunista ya ha concedido la nacionalidad a medio millón de descendientes de emigrantes españoles, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que fue aprobada en 2022 gracias al apoyo de Bildu. Hasta 2,5 millones de personas han iniciado los trámites para convertirse en nuevos españoles. El plazo para solicitar la nacionalidad española finalizó en octubre del año pasado.