El clima en toda la provincia de Zaragoza para hoy, 5 de junio de 2026, se presenta con cielo poco nuboso que irá cubriéndose con nubes altas al final del día. Las temperaturas mínimas y máximas experimentarán un ligero descenso, siendo más notable en la mitad oriental. Un viento moderado del noroeste soplará en el valle del Ebro, mientras que en el resto de la provincia será flojo a moderado. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lentamente en Zaragoza, donde la jornada se presenta iluminada y sin riesgo de lluvia. Por la mañana, las temperaturas comienzan a subir suavemente, alcanzando un agradable 14 grados. La brisa será leve, con un viento que soplará desde el este a unos 10 km/h, ideal para disfrutar de un paseo. La humedad, que marcará un mínimo del 25%, permite respirar un aire fresco y ligero.

Ya por la tarde, el termómetro escalará hasta los 28 grados, creando una atmósfera cálida antes de que el sol se retire a descansar a las 21:34. Si bien el cielo se adornará con algunas nubes, no se vislumbra ninguna amenaza de lluvias. La sensación térmica podría llegar a ser un poco más cálida, pero en general, el día se promete placentero, con suficiente luz para disfrutar hasta el ocaso.

Calatayud: ambiente cambiante con nubes y viento

Las primeras luces del día traen consigo un aire fresco y una sensación de expectación en la atmosfera bilbilitana. El cielo, en su tonalidad grisácea, sugiere que la jornada estará marcada por cambios bruscos, donde la brisa gana fuerza y las nubes se agrupan, presagiando posibles lluvias.

Durante la mañana, los termómetros se mantendrán en torno a los 10 grados, pero a medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará los 26 grados. Sin embargo, el viento soplará con rachas que pueden superar los 30 km/h, aumentando la sensación térmica. Con el 80% de humedad, este puede ser un día para no olvidar el paraguas a mano.

Tarazona: cielo despejado y ambiente tranquilo

Las condiciones meteorológicas se presentan estables a lo largo del día, con cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 24 grados. Aunque se esperan algunas nubes, no hay indicios de lluvia ni de viento significativo, lo que promete una jornada tranquila.

Es un día ideal para pasear y disfrutar del aire libre, perfectas oportunidades para actividades cotidianas y momentos de ocio. Aprovecha la suavidad del tiempo y sal a disfrutar de un agradable paseo por la ciudad.