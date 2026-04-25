El Gobierno ya ha nacionalizado y otorgado el derecho a voto a medio millón de ‘nietos del exilio’

El Gobierno ya ha concedido la nacionalidad a medio millón de descendientes de emigrantes españoles, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que fue aprobada en 2022 gracias al apoyo de Bildu. Hasta 2,5 millones de personas han iniciado los trámites para convertirse en nuevos españoles. El plazo para solicitar la nacionalidad española finalizó en octubre del año pasado.

La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre de 2022, facilita el acceso a la nacionalidad a los hijos y nietos de españoles exiliados por la Guerra Civil y la dictadura o emigrantes por otras cuestiones. La nueva ley amplió los supuestos para acceder a la nacionalidad, pudiendo optar a ella quienes hayan nacido fuera de España y tengan padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, pero que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española por haber «sufrido exilio».

También pueden optar los hijos nacidos fuera de España de madres que perdieron su nacionalidad española por haberse casado con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. En tercer lugar, se contempla igualmente el caso de los hijos mayores de edad de aquellos que obtuvieron la nacionalidad española, acogiéndose a la anterior Ley de Memoria Histórica.

La llamada Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero limitaba las nacionalizaciones a dos generaciones, pero la nueva ley la amplió a los bisnietos. Además, a diferencia de la norma de 2007, que limitó la concesión a los descendientes de exiliados hasta 1955, la ley de Sánchez y Bildu lo extiende hasta el 28 de diciembre de 1978.

Derecho a voto

Los españoles que residan permanentemente en el extranjero pueden participar en tres tipos de procesos electorales: elecciones generales, elecciones al Parlamento Europeo y elecciones a la comunidad autónoma en la que estén inscritos. Para ello, es necesario estar dado de alta como residente en el Registro de Matrícula Consular y estar inscrito en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA).

Desde la oposición se ha criticado el interés del Gobierno en alterar el censo electoral, tanto a través de las nacionalizaciones masivas como con el proceso de regularización iniciado hace unos días y del que se podrá beneficiar más de un millón de inmigrantes.

Este voto puede resultar determinante para decantar escaños. En los tres últimos procesos electorales -las elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón y Castilla y León- el PSOE fue el partido más votado por los españoles en el exterior.

De ese interés electoral da cuenta el vídeo revelado hace unos días por OKDIARIO del encuentro mantenido por la actual secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, -entonces responsable del PSOE exterior-, con el colectivo de españoles en Argentina.

En la charla, instó a movilizar el voto para el PSOE, recurriendo precisamente al acceso a la nacionalidad «gracias al Gobierno».

«Más que nunca tenemos que votar, por favor, ganémosle a golpe de voto, movilicémonos todos, y a todos los que podamos, cada voto es imprescindible en este momento, porque ninguno queremos volver a la España negra», enfatizó Cancela, en alusión al Partido Popular y Vox.