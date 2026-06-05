Hallan los cadáveres de un hombre de 56 años y una mujer de 51 asesinados a tiros en La Palmilla, Málaga

La Policía Nacional ha hallado este viernes los cadáveres de dos personas asesinadas a tiros en la barriada Palma-Palmilla de Málaga. Las víctimas son un hombre de 56 años y una mujer de 51, cuyos cuerpos fueron localizados a primera hora de la mañana en circunstancias que están siendo investigadas por los agentes del Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial.

El descubrimiento se produjo alrededor de las 07:30 horas, cuando los Servicios de Emergencia recibieron un aviso alertando de la presencia de dos personas heridas por arma de fuego en la zona. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y agentes de la Policía Nacional, que únicamente pudieron confirmar la muerte de ambas personas.

Por el momento, las autoridades no han facilitado la identidad de los fallecidos ni han aclarado cuál era la relación entre ellos. Tampoco se ha informado sobre si murieron en el mismo lugar donde fueron encontrados ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjeron los disparos.

La investigación continúa abierta y está siendo desarrollada por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Por el momento, las autoridades no han facilitado información sobre posibles detenciones ni sobre las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

Los investigadores trabajan para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas de la muerte de ambas víctimas. Hasta ahora, la Policía Nacional no ha informado sobre el posible móvil del suceso ni sobre las líneas de investigación que se están siguiendo.