Ni Gràcia ni Pedralbes: éste es el barrio más rico de Barcelona con calles seguras, casas de lujo y zonas verdes

Cada vez hay más barrios denominados como exclusivos, dado el aumento de la vivienda en la mayoría de ellos. De Pedralbes, pasamos a Les Corts, Gràcia y hasta Eixample, donde los pisos son prohibitivos. A ellos hay que añadir el barrio más rico de Barcelona, protagonizado en especial por sus casas de lujo.

Sea como sea, hay diferencias socioeconómicas entre los vecinos de este barrio y del que Sant Andreu, aunque expertos vaticinan que esta última será una zona revalorizada en breve gracias al AVE que pronto pasará por allí y le dará mayor impulso a la zona. Actualmente, el barrio más rico de Barcelona es Les Tres Torres, dentro del distrito de Sarrià-San Gervasi, donde están las casas más lujosas, más seguridad y también variedad de zonas verdes. Para muchos, es como una zona residencial, en lo alto de la ciudad, eso sí, aunque con algunos transportes, todavía sin metro.

El barrio más rico de Barcelona

En datos del Institut d’Estadística de Catalunya (IEC), la renta media de los vecinos de este barrio es de 32.958 euros anuales. Según el Ayuntamiento de Barcelona, habitan 16.486 residentes, con 78,80 ha de superficie y 211 res./ha de densidad de población.

Cómo nació el barrio más rico de Barcelona

Zona señorial, según datos del Ayuntamiento de Barcelona, nació como tal entre 1901 y 1903. Se trataba de una zona en la periferia de Sant Gervasi, cerca del límite con el término municipal de Sarrià, y que acogía su cementerio.

Se empezó a urbanizar por iniciativa de unos vecinos de Sants (los hermanos Romaní y Climent Mas). Fueron ellos quienes construyeron tres torres, una para cada uno, en unos terrenos de la heredad Nena Cases.

A principios del siglo XX, entre 1906 y 1916, se construyeron estaciones de ferrocarril, primero del de Sarrià y después de la línea de Les Planes (actualmente de los FGC). Las estaciones todavía se conservan y es uno de los transportes clave para poder llegar a esta zona, puesto que el metro (aunque se espera que pronto lo haga) no tiene parada aquí.

También debe destacarse, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, la instalación, en los descampados de las Tres Torres, de una serie de campos de fútbol, acondicionados por los mismos usuarios. El club principal, antes de la guerra, era el Club Tres Torres, con sede en la calle del Milanesat.

La tipología urbana se caracteriza por un pequeño núcleo más antiguo, en torno al mercado (calles de los Vergós y de las Escoles Pies), y las extensiones más modernas, con edificaciones abiertas y edificios más altos. El Ayuntamiento destaca que el barrio de Les Tres Torres incorpora el sector de Can Ràbia, reurbanizado con edificios residenciales después de la demolición del campo de fútbol del Espanyol.

Casas grandes y zona residencial

El barrio es una clara zona residencial, más similar a una urbanización con casas de lujo, aunque también hay calles de barrio, con mercados y tiendas de proximidad.

Es un barrio tranquilo, donde la seguridad es prioritaria. Las casas destacan por ser grandes, pisos con ascensores que llevan a la entrada, piscinas comunitarias, casa con su jardín particular y cantidad de servicios donde no falta de nada.

Ello hace que, especialmente en los últimos años, sus casas se hayan revalorizado con precios superiores al millón de euros tranquilamente.

Amplitud de servicios

Destacan sus zonas verdes al estar en una parte más alta de la ciudad. además en el barrio existen muchos servicios como mercados y especialmente colegios e instituciones educativas privadas. Ejemplo de ello son el colegio de Las Teresianas o La Salle Bonanova. A su vez, en el sector sanitario destaca una de las clínicas privadas de mayor categoría: la Teknon.

Dónde comer en el barrio más rico de Barcelona

Además de los servicios antes comentados, el barrio alberga una buena red de restaurantes y bares de moda. Dónde podemos comer en el barrio más rico de Barcelona (y no hace falta pagar tanto).

Casa Telmo

El Grupo San Telmo, reconocido en la escena barcelonesa por su trayectoria y su cocina tradicional de alta calidad, tiene su huella en esta zona: Casa Telmo en el Tres Torres es una «casa de comidas» que busca rescatar el ritual de la comida casera y auténtica.

La propuesta de Casa Telmo se define como ‘comfort food elevado’, basada rigurosamente en el producto de temporada, con especial atención a las carnes 100% ecológicas de origen catalán y al pescado fresco procedente de la lonja de Barcelona. Destaca su menú diario a 24,5 euros.

Nubar

El clásico que redefinió el ocio nocturno en la zona alta de Barcelona mantiene su tirón entre su público de siempre y las nuevas generaciones gracias a su carta imbatible, su seductora terraza y el gran ambiente festivo que ofrece de miércoles a domingo.

Incorrecte

La cocina de Marcel Pons, chef y propietario de Incorrecte, ofrece una propuesta gastronómica creativa que revisa las bases del recetario tradicional catalán, jugando con emplatados y combinaciones de sabores de gran solvencia.

Con un lenguaje técnico elevado, Incorrecte destaca por la sensibilidad de sus emplatados y unos perfiles de autenticidad en su sabor en aquellos platos tradicionales revisados.