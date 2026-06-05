La confesión del presidente del City sobre Guardiola: «Dimitió más de 100 veces antes de irse»

Pep Guardiola no seguirá en el Manchester City, y esta vez es la definitiva. El técnico recibió un homenaje de despedida tras la última jornada de la Premier League en el Etihad. Pero lo cierto es que no es la primera vez que el catalán dice que se va. Según contó el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, Guardiola ha renunciado «100 veces en estos 10 años».

Durante su entrevista anual en el canal oficial del Manchester City, el presidente hizo balance de la temporada y repasó la salida del que ha sido su entrenador en los últimos 10 años: «Lo sabía, y por eso no me resistí… Durante todos estos años, siempre me he resistido y siempre lo he traído de vuelta porque sabía que esa era la solución. Pero en este caso en particular, creo que Pep lo sabía, y yo sabía que lo sabía, y por eso fue lo correcto para él y lo más natural».

Después de 10 años, Guardiola cierra su etapa más larga en un banquillo. El presidente del City reconoció que considera a Pep «un amigo» y afirma que «ha cambiado el fútbol inglés» y ha dejado su «huella» en la Premier. «Pep Guardiola es más que el entrenador del club. Para mí, es un amigo. A lo largo de estos años nos hemos hecho muy amigos y, aunque no sé si lo admitirá, me considero su psicólogo».

«Inevitablemente, hemos tenido muchos altibajos, y en los momentos difíciles, debe haber renunciado 100 veces en estos 10 años», comentó Al Mubarak, que comparó a Guardiola con la fábula de Pedro y el Lobo: «Como todos saben, existe la historia del pastorcito mentiroso. En el caso de Pep, cuando dice que dimite, no significa que vaya a renunciar definitivamente. No hay que tomárselo tan en serio; hay que gestionarlo».

«Pep Guardiola nunca pensó que se quedaría más de cuatro años, ni siquiera más de cinco en el City. Así que, incluso en el cuarto y quinto año, siempre se preguntaba: ‘¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más?’», dijo el presidente, que insistió en que «siempre tenía que hacerse de la manera correcta… Siempre iba a llegar un momento en que todo se haría realidad», apuntó.

El empresario emiratí reconoció también que siempre conseguía convencer a Pep de que continuara. De hecho, el técnico renovó su contrato en tres ocasiones: 2018, 2020 y 2022. «Cada vez que Guardiola decía que se retiraba, o que pensaba que era el momento, siempre lo convencía de que volviera, hasta que supiera que era en serio o que Pep verdaderamente creyese que era el momento», explicó. Por último, Al Mubarak afirmó con rotundidad que «creo que, mirando atrás, ha sido un periodo que todos los aficionados del City apreciarán y recordarán con alegría y tremendos recuerdos».