Lamentable: el Manchester City permite exhibir esteladas para endulzar la despedida de Guardiola

Este domingo se apagó la versión entrenador de Pep Guardiola, que pasará a ser asesor-embajador del Manchester City, con una derrota contra el heroico Aston Villa de Emery. Punto y final a una década gloriosa para el City y Pep, que finaliza su etapa en el banquillo con 20 títulos. La estatua que tendrá en la entrada del Etihad y su nombre en una parte de la grada hablan de su legado.

Guardiola tuvo ante el Villa la despedida que seguramente dibujara en su imaginario. Un tifo le dio la bienvenida. «10 años con Pep», «cambió el juego», «hizo historia» y «City forever», rezó el gigantesco tifo que ocupó gran parte de uno de los laterales del estadio, donde también se desplegaron varias esteladas. El gesto ha otorgado tintes políticos a un homenaje deportivo. En realidad, es algo que ha acompañado a Guardiola a lo largo de su trayectoria como entrenador en general y del City en particular.

El técnico se identifica por sus éxitos deportivos y también por su marcada ideología. Las esteladas colgadas en el Etihad simbolizan este vínculo entre una parte de la afición y la tierra de su entrenador. Un detalle que va más allá del homenaje deportivo y que demuestra hasta qué punto la figura de Guardiola ha trascendido el terreno de juego. El City no puso la bandera catalana, la señera, sino las esteladas, que representan al independentismo catalán, del que Guardiola es un fervoroso seguidor.

«¿Por qué me queréis tanto, qué he hecho yo?», arrancó Guardiola su discurso, que maneja el escenario como nadie. «Nunca me imaginé este cariño, ha sido un honor ser diez años el mánager… Qué emociones tan increíbles. Me encantaría recordar, además de los trofeos, los increíbles jugadores que hemos tenido aquí. Saben que les voy a seguir mirando desde lejos, quizás desde la grada, para que no bajen las prestaciones. Ha sido tan jodidamente divertido», dijo Guardiola.