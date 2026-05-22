Guardiola cierra la puerta a otro banquillo: «No tengo planes de entrenar por un tiempo»

Pep Guardiola no seguirá en el Manchester City. Tras casi 10 años en el banquillo del Etihad, el técnico ha comunicado que no continuará más liderando al cuadro de Mánchester porque «el club necesita un nuevo entrenador». Sobre el siguiente paso en su carrera, Guardiola comunicó que su plan es descansar y que no tiene pensado entrenar durante un tiempo.

Guardiola anunció este viernes que abandonará el club a final de temporada tras conquistar 20 títulos, incluyendo seis Premier League y una Champions League, en los casi 10 años que ha estado en el cargo. El técnico ha sido relacionado con varias selecciones después de estos 10 años en el Manchester City; sin embargo, cuando le preguntaron por su futuro, aseguró que tiene decidido «descansar, no tengo planes de entrenar por un tiempo. Si los tuviera, me quedaría aquí. Necesito dar un paso atrás, no quiero entrenar por un tiempo».

Guardiola, desde su debut como entrenador en 2008, ha pasado por Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City, conquistando un total de 41 trofeos, incluyendo tres Champions League. «Estoy satisfecho, feliz y orgulloso. Ha sido la experiencia de mi vida. Si no, no hubiese estado aquí 10 años. Estoy muy agradecido por todo el amor que he recibido, no sólo hoy, sino todos estos años», dijo el técnico en rueda de prensa, que fue preguntado por cuándo tomó la decisión de marcharse.

«Es un proceso que he sentido por un tiempo. El club ha respetado mi decisión. Sentía que tenía que vivir mi vida y ver qué pasa. El club necesita un nuevo entrenador, una nueva energía y empezar un nuevo capítulo», indicó. La decisión de Guardiola fue comparada con la de Jürgen Klopp dos años atrás, cuando el alemán declaró que no tenía fuerzas para seguir con esta posición.

«Totalmente. Siento que no tengo la energía necesaria para luchar por el título todos los días, para estar delante de los futbolistas. Son 10 años». Cuestionado sobre si es el mejor entrenador de todos los tiempos, como muchos alegan, Guardiola esquivó esta conversación.

«Sé que hemos tenido muchos éxitos y es con lo que me quedo. Y con que ayer me escribió Alex Ferguson, hoy me habló De Bruyne, Akanji… Eso es lo que me hace feliz y afortunado de lo que hemos hecho. Esos debates no son tan importantes. He dado todo en Barcelona, Múnich y aquí. Me voy con mucha paz en mi alma, por lo que he dado todo por este club».

El City le homenajeará poniendo su nombre a una tribuna y construyendo una estatua en las afueras del Etihad Stadium. «No tengo palabras para ello. Me lo dijeron esta mañana. Me gusta sentir que mi energía va a estar ahí para siempre. Es uno de los mayores honores que puedo tener. Mi padre, con 94 años, va a venir el domingo y va a ver su nombre ahí. No tengo palabras», concluyó.