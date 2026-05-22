El City sorprende con el futuro de Guardiola: será su embajador global

Pep Guardiola ha dejado de ser entrenador del Manchester City…pero no ha salido del todo. Diez años después, el entrenador catalán cierra una etapa en el banquillo inglés, aunque ha sorprendido con el nuevo cargo que tendrá a partir de la próxima temporada. Cambiará los vestuarios por los despachos para ejercer un nuevo rol dentro del club.

Y es que Guardiola continuará su relación con el City Football Group asumiendo el rol de Embajador Global. En este puesto, brindará asesoramiento técnico a los clubes del grupo y trabajará en proyectos y colaboraciones específicas. Un rol muy similar al que está cumpliendo Jürgen Klopp, quien dejó hace dos temporadas el Liverpool para asumir el cargo de Director Global del Fútbol en Red Bull. Un cargo que, a priori, le impediría ser nuevo entrenador de otro club, especialmente en Europa.

Guardiola, el interés de Arabia Saudí y ser seleccionador de Italia

Juntar a Pep Guardiola y Cristiano Ronaldo es un sueño que el Al Nassr está intentando hacer realidad. El entrenador catalán ha hecho oficial su salida del Manchester City y eso desató todo tipo de rumores y especulaciones sobre el próximo equipo que dirigirá la próxima temporada. Una posibilidad que podría juntar al portugués años después de la rivalidad que hubo cuando ambos estaban en el Barcelona y Real Madrid.

Lo ha confirmado el agente de Guardiola, Josep Maria Orobitg, sobre qué ronda en la cabeza del exentrenador del City. Son varios los equipos que le han sondeado para estar en sus banquillos, y en Arabia Saudí sueñan con sacarle de Europa: «Hubo contacto hace un mes y medio. Sólo contacto, sin ningún compromiso ni oferta por escrito», admitió el representante, además de negar que le habían ofrecido 130 millones de euros por temporada para convencerle: «No es tan alto», añadió Orobitg.

No solo el Al Nassr, sino también Arabia Saudí se puso en contacto con Guardiola para dirigir la selección: «Hubo un contacto con la Federación de Arabia Saudí hace unos 15 días, pero no habrá más contactos por el momento. En estos momentos, ninguno tiene muchas posibilidades de fichar a Guardiola», zanjó su agente.

También está la opción de dirigir Italia. Después de quedarse fuera del Mundial, en el país se ha hablado de la posibilidad de que Guardiola inicie la revolución y una nueva era. De momento, Guardiola sigue ligado al City en los despachos.