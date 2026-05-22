Oficial: ¡Guardiola se marcha del Manchester City!

Pep Guardiola ha anunciado su adiós como entrenador del Manchester City este viernes a través de un emotivo vídeo en las redes sociales del club inglés. El entrenador catalán se marcha del cuadro citizen como el técnico más laureado de su historia y después de diez temporadas llenas de títulos con una Champions League como la joya de la corona.

Guardiola ha ganado 20 títulos como entrenador del Manchester City durante una década de triunfos. Su Copa de Europa ganada en 2023 contra el Inter de Milán fue el culmen de todo el trabajo realizado en el club británico. Pero las seis Premier League fueron la demostración de su regularidad mostrada en Inglaterra.

El entrenador catalán seguirá unido al City Football Group tras su salida como entrenador del equipo inglés. Tras una década allí, su figura ha trascendido por encima de lo futbolístico en la entidad, el grupo y la ciudad. Se marcha con la espina de no haber conquistado su última Premier, pero con las dos Copas de Inglaterra como última guinda a su brillante etapa como entrenador del City.

Comunicado del City sobre Guardiola

El técnico catalán, que se unió al City en julio de 2016, ha tenido un efecto transformador durante sus diez años al frente del equipo y se marcha tras haber ganado 20 títulos importantes, lo que le convierte en el entrenador más exitoso de nuestra historia.

A pesar de su salida como entrenador del Manchester City, Pep continuará su relación con el City Football Group asumiendo el rol de Embajador Global. En este puesto, brindará asesoramiento técnico a los clubes del grupo y trabajará en proyectos y colaboraciones específicas.

El palmarés de Guardiola, con seis títulos de la Premier League, una Liga de Campeones de la UEFA, tres FA Cups, cinco Copas de la Liga, un Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de Europa y tres Community Shields, cuenta solo una parte de la historia.

Sin duda un ícono de la Premier League, y considerado por muchos como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, Guardiola no solo ha ganado con una consistencia notable durante su etapa en el City, sino que también ha establecido una serie de récords sumamente importantes en el proceso.

Los 100 puntos que el City sumó en la Premier League en la temporada 2017/18 constituyen un récord histórico de la competición. Esa misma temporada también se batieron otros récords de la Premier League, ya que el City anotó un récord de 106 goles, registró la mayor cantidad de victorias (32), la mayor cantidad de puntos como visitante (50), la mayor diferencia de goles (+79) y el mayor margen de victoria (19 puntos) en la historia de la Premier League.

La despedida de Guardiola del City

«Cuando llegué, mi primera entrevista fue con Noel Gallagher. Salí pensando: ‘Vale… ¿Noel está aquí? Esto va a ser divertido’», dijo Guardiola en su despedida.

«Y qué buenos momentos hemos vivido juntos. No me pregunten por qué me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno; si lo fuera, estaría aquí. Lo que sí será eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que siento por mi Manchester City», aclaró el técnico catalán.

«Esta es una ciudad construida a base de trabajo. De esfuerzo. Se ve en el color de los ladrillos. En la gente que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. Las fábricas. Los Pankhurst. Los sindicatos. La música. Sencillamente, la Revolución Industrial y cómo cambió el mundo. Y creo que llegué a comprenderlo, y mis equipos también», explica Pep en su despedida.

«Trabajamos. Sufrimos. Luchamos. E hicimos las cosas a nuestra manera. El trabajo duro se presenta de muchas formas. Viajes a Bournemouth, cuando perdimos la Premier League, y tú estabas allí. Viajes a Estambul, cuando tú también estabas allí. ¿Recuerdan el ataque al Manchester Arena, cuando esta ciudad le mostró al mundo lo que significa la verdadera fortaleza? No miedo. Solo amor. Comunidad. Unión. Una ciudad unida», dijo Guardiola.

«Recuerdo haber perdido a mi madre durante la pandemia y sentir cómo este club me ayudó a superarlo. Los aficionados, el personal, la gente de Manchester, me dieron fuerza cuando más la necesitaba. Cris, mis hijos, toda mi familia, estuvieron ahí como siempre. Khaldoon, tú también estuviste ahí. Jugadores, no lo olviden: cada instante, cada momento, yo, mi cuerpo técnico, este club, todo. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho por todos ustedes. Y han sido excepcionales. Aún no lo saben, pero están dejando un legado», dijo Guardiola en su emotiva despedida como entrenador del City.

«Así que, ahora que mi tiempo llega a su fin, sean felices. Oasis ha vuelto. Señoras y señores, gracias por confiar en mí. Gracias por impulsarme. Gracias por quererme. Tony Walsh dijo en su inolvidable poema que este es el lugar. Lo siento, Tony: este es mi lugar. Noel… tenía razón. Ha sido jodidamente divertido. Los quiero a todos», culminó Pep Guardiola en sus despedida.