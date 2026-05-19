Desvelan el posible destino de Guardiola después del Manchester City

Pep Guardiola podría dejar el Manchester City a final de temporada. Es más, todo apunta a que será así después de que varios medios importantes soltaran la bomba en la noche del lunes. Lo que era un secreto a voces parece que se confirmará: Guardiola dejará el Manchester City en un par de semanas. Incluso ya se ha desvelado que su futuro podría estar en la selección de Italia, que no estará en el Mundial 2026 que arranca este de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

En Inglaterra ya dan por hecho que Pep Guardiola abandonará el Manchester City a final de esta temporada. A pesar de que al entrenador catalán aún le queda un año de contrato con el club citizen, los periódicos más importantes de Reino Unido ya aseguran que el City ya ha confirmado la noticia a sus principales patrocinadores y que se podría anunciar a final de esta semana, cuando concluye la Premier League.

La prensa inglesa soltó la bomba en la noche del lunes, mientras el Arsenal ganaba al Burnley y obligaba al City a ganar este martes al Crystal Palace para no entregar la Premier League a los gunners. En caso de victoria, los de Manchester aún podrían ser campeones si vencen en la última al Aston Villa y el Arsenal pierde contra el Crystal Palace. En caso de empate del equipo de Arteta, habría que ir a la diferencia de goles.

El futuro de Guardiola después del City

«Se espera que la noticia se confirme el domingo, con tiempo para celebrar el impresionante impacto de Guardiola en el fútbol inglés con un desfile en autobús descapotable el lunes», avanzó en exclusiva el Daily Mail en una información que también confirmó la BBC, que dejó claro que «se espera abandone el Etihad a final de la temporada», y también informó que en el club ya buscan una alternativa que será Enzo Maresca.

David Ornstein, una de las voces más autorizadas en el mercado de fichajes, también informó que Guardiola no seguirá en el Manchester City y que su sustituto será Enzo Maresca, ex del Chelsea y que años atrás estuvo formándose en el club, donde dirigió al filial citizen.

🚨 Pep Guardiola to leave position as Manchester City manager at end of this season. 55yo Spaniard departing after trophy-laden decade & set to be replaced by Enzo Maresca. No official confirmation yet from #MCFC. W/ @SamLee @TheAthleticFC after @MailSport https://t.co/FMjZXxfuPq — David Ornstein (@David_Ornstein) May 18, 2026

A falta de confirmación oficial, todo hace indicar que Pep Guardiola abandonará el City en los próximos días e incluso en El Partidazo de la Cope ya hablan del que podría ser su próximo destino. Según informaron en este programa, el entrenador catalán podría firmar en los próximos meses por la selección de Italia, que no estará en el Mundial 2026 por tercera edición consecutiva.

Este podría ser el destino de un Pep Guardiola que dejará el Manchester City como el mejor entrenador de la historia del club y uno de los mejores del fútbol inglés. A pesar de las últimas informaciones, el técnico negó la mayor tras la consecución de la FA Cup contra el Chelsea el pasado sábado. «¡De ninguna manera! De ninguna manera… ¡Tengo un año más de contrato!», dijo el español tras ser cuestionado sobre su posible salida. Habrá que esperar unos días para tener la confirmación oficial.