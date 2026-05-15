Dos de los ayudantes más importantes de Guardiola dejan el Manchester City

La marcha definitiva de Pep Guardiola del Manchester City podría estar más cerca que nunca en todos estos años en Inglaterra. Dos de los ayudantes de máxima confianza del entrenador catalán dejarán el club al término de la presente temporada, uno de ellos el preparador físico Lorenzo Buenaventura, de la mano de Pep desde su etapa en Barcelona.

Llevan años con el runrún en Manchester. Cada temporada se le cuestiona durante meses a Guardiola si será su última campaña con los citizens. Las dudas son siempre sugerentes pero, es cierto que las de este año quizá tienen un peso superlativo.

En medio de esas dudas sobre la continuidad de Pep Guardiola en el Manchester City, desde Inglaterra aseguran que dos de los ayudantes más cercanos y duraderos en la trayectoria del catalán en los banquillos dejarán el club citizen este curso, interpretándolo como una señal clara de que el tiempo del entrenador en el banquillo llega a su fin.

Así lo asegura The Athletic, medio de contrastada veracidad, que apunta a la salida de Lorenzo Buenaventura del Manchester City una vez concluya la presente temporada. El preparador físico ha sido uno de los hombres fijos en el cuerpo técnico de Pep Guardiola desde su etapa en el Barça. Le siguió cuando éste puso rumbo a Alemania con el Bayern de Múnich y ha hecho lo mismo durante todo este tiempo en el Manchester City.

Este sería el nombre que más sorprende, por el tiempo que lleva ligado al catalán. El otro ayudante que dejaría el Manchester City al final de temporada es Xabi Manisidor, que si bien ya estaba en el club cuando llegó el catalán, lleva casi diez años junto a Guardiola.

Estas dos salidas, las de Buenaventura y Manisidor, son dos bajas que da por confirmada The Athletic, dos bajas de peso en la estructura deportiva de Pep Guardiola en el Manchester City que todos ligan a la más que posible salida del catalán. Y es que el cargo tanto de preparador físico como de entrenador de portero son dos puestos claves en el equipo de cualquier entrenador, más cuando se habla de Guardiola y su confianza en los suyos, un tipo metódico que confía en su círculo cercano profesional.

Si bien el artículo sostiene que ambas salidas hacen pensar que Guardiola saldrá del Manchester City una vez termine la presente temporada, Sam Lee asegura también que el catalán, según fuentes internas y próximas al entrenador, está muy contento por cómo se está dando este final de temporada en el Etihad, motivado por el rendimiento y las cosas que pueden lograr.

El Manchester City fue apeado de la Champions League pero ya ha sido campeón de la Copa de la Liga, es finalista de la FA Cup (se mide al Chelsea este sábado) y tiene todavía opciones de proclamarse campeón de la Premier League, a dos puntos del Arsenal con seis puntos aún en juego, ante Bournemouth y Aston Villa. Dependen de un tropezón de los gunners y pleno de puntos para salir campeón, de nuevo, de la competición más exigente y regular del fútbol de élite.