Guardiola pide boicot al Arsenal en rueda de prensa de forma surrealista: «¡Vamos, Irons!»

Arsenal y Manchester City están inmersos en plena lucha por la Premier League a falta de tres jornadas para el final. El campeonato inglés es la única de las cinco grandes ligas europeas en la que aún se mantiene una pelea real por el título. El equipo citizen se impuso este sábado al Brentford por 3-0, situándose a dos puntos del Arsenal con tres partidos por disputarse para ambos. El cuadro de Mikel Arteta visita este domingo al West Ham, y el técnico del Manchester City quiso mandar un mensaje de apoyo al rival de los gunners. «¡Come on you, Irons!», exclamó Pep Guardiola antes de retirarse, en referencia al próximo contrincante del Arsenal.

El de Santpedor desató las risas en la sala de prensa del Etihad cuando entrecruzó los brazos imitando el escudo del West Ham y proclamó un mensaje de ánimo al equipo que dirige el portugués Nuno, que cuenta con Paco Jémez como asistente. La pelea por la Premier League está al rojo vivo, e incluso podría decidirse por la diferencia de goles. El Manchester City aún adeuda un partido aplazado, que disputará el miércoles 13 de mayo ante el Crystal Palace, rival del Rayo Vallecano en la final de la Conference League. El Arsenal, por su parte, tendrá que superar a un West Ham inmiscuido en la lucha por evitar el descenso para mantener su ventaja en la tabla.

“COME ON YOU IRONS!” 😂 Pep Guardiola ended his press conference by shouting West Ham’s chant while doing the crossed-arms gesture as Man City wait for another twist in the title race ⚒️👀 pic.twitter.com/GOO2KZE094 — BeanymanSports (@BeanymanSports) May 9, 2026

El Manchester City cumplió con su parte en la tarde del sábado ante su público. Al equipo citizen le costó abrir la lata ante el Brentford, pero acabó goleando para mejorar un aspecto que puede ser decisivo para decidir el ganador de la Premier League. Los tantos de Doku, Haaland y Marmoush en la última media hora del choque mejoraron la diferencia goleadora, que en el campeonato inglés es el aspecto que decide los desempates entre equipos. Con 35 partidos disputados para ambos conjuntos y, el Arsenal cuenta con 76 puntos y un +41, por 74 puntos y +40 para el Manchester City.

Guardiola, pendiente de un tropiezo del Arsenal

Por tanto, el equipo que dirige Pep Guardiola necesita un tropiezo del líder en las tres últimas jornadas para hacer bueno un posible pleno por su parte. «Estamos luchando contra un equipo muy similar al Liverpool de la temporada pasada, contra un equipo colosal. Está en la final de la Champions, donde no ha perdido ni un partido, y ha sido líder de la Premier casi toda la temporada», señaló el técnico citizen tras la victoria por 3-0 ante el Brentford. Al Manchester City le restan tres jornadas de liga, además de la final de la FA Cup ante el Chelsea, en la presente temporada.

Los de Pep Guardiola reciben en casa al Crystal Palace, -entre medias disputarán la final de la FA Cup-, visitan al Bournemouth de Iraola y cierran la Premier recibiendo al Aston Villa de Unai Emery. «Ya no está en nuestras manos. Depende de que ellos pierdan puntos… pero intentaremos hacer lo que está en nuestra mano y esperar a ver qué pasa», explicó Guardiola antes de lanzar su mensaje de ánimo al West Ham para este domingo. El Arsenal cerrará la Premier recibiendo al descendido Burnley en el Emirates y visitando al Crystal Palace.