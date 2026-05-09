El Manchester City no pierde la cara a la Premier y golea al Brentford para mantenerse con opciones

El Manchester City se reencontró en casa con la victoria frente al Brentford, para mantenerse a la estela del Arsenal. Aunque el empate de los de Guardiola contra el Everton permitía a los gunners depender de sí mismos, no parece dispuesto el equipo citizen a terminar de entregar la Premier League. Con una goleada que llegó en la segunda mitad se ponen a dos del equipo de Arteta, que se centra en la competición doméstica antes de esa gran final de la Champions League en Budapest.

Los de Pep Guardiola se resarcieron del empate contra el Everton del lunes con una sufrida victoria contra el Brentford, que se resistió a perder porque se juega meterse por primera vez en su historia en Europa. Durante sesenta minutos, el City parecía listo para terminar de entregar la liga.

La pelota no quería entrar. Erling Haaland falló varias ocasiones, los intentos de Doku por la banda acababan en nada y había la sensación en el Etihad Stadium de que el Brentford podría enganchar una contra y poner en jaque el aliento final de arrebatar la Premier a Arteta. Con media hora por delante, Guardiola movió el banquillo. Metió a Phil Foden y a Omar Marmoush y la apuesta le salió bien.

Escasos segundos después de entrar Foden, el inglés sacó un córner en corto para Doku. El belga, héroe contra el Everton con dos tantos, incluido uno en el minuto 97 trató de tirar una pared con Foden, pero Damsgaard lo bloqueó y le devolvió la pelota al delantero. Éste probó fortuna. Si contra el Everton habían entrado dos golazos, por qué no de nuevo. Y la pelota se curvó hacia la escuadra. El City respiraba, lo más difícil estaba hecho.

En los siguientes compases, Foden pudo anotar un doblete y Haaland, de tacón amplió la distancia en el marcador. En el otro área el Brentford reclamó un penalti de Matheus Nunes, pero ni el árbitro ni el VAR estuvieron interesados. En el tiempo de descuento, Marmoush marcó su gol y el City pega un buen bocado a la diferencia de goles, en caso de que sea necesaria para determinar al campeón. El Arsenal tiene un +41 y el City un +40.

La victoria pone al City con 74 puntos, a dos del Arsenal y con los mismos partidos jugados. Los londinenses, recientes finalistas de la Champions, visitarán este domingo al West Ham en el que apunta a ser el partido más complicado que les queda en esta liga, ya que los de Nuno Espírito Santo y Paco Jémez necesitan ganar para no complicarse la permanencia.

Al City le queda aún jugar contra el Crystal Palace, el Bournemouth y el Aston Villa, mientras que el Arsenal, después del West Ham, solo tendrá por delante al Burnley, ya descendido, y al Palace, pensando en la final de la Conference League contra el Rayo Vallecano.