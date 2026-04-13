La nueva excusa de Guardiola: el Manchester City no es líder de la Premier… ¡por el sol!

El Manchester City firmó una victoria contundente ante el Chelsea (0-3) que reaviva por completo la lucha por la Premier League. El conjunto dirigido por Pep Guardiola ha aprovechado bien el tropiezo del Arsenal frente al Bournemouth para recortar distancias en la clasificación. Sin embargo, las excusas siguen a orden del día del técnico catalán.

Ahora mismo se encuentran a seis puntos, pero con un partido menos, lo que empieza a poner en un aprieto a los de Arteta. La situación abre un escenario muy interesante, ya que ambos equipos se verán las caras el próximo fin de semana. Si el City logra ganar ese duelo directo y también el encuentro que tiene pendiente, podría igualar a puntos con el Arsenal y dejar la pelea por el título completamente abierta.

El equipo de Guardiola llega a este tramo decisivo en uno de sus mejores momentos de la temporada. Su mejora en las últimas semanas ha sido evidente, tanto en resultados como en sensaciones sobre el campo. Sin embargo, el técnico sorprendió a todos tras el partido al explicar el motivo de este cambio.

«El sol…», dijo Pep. Y ante la sorpresa de los periodistas, volvió a reafirmarse en sus palabras para decir que hablaba en serio: «No, no estoy bromeando. En Manchester, nunca hay sol. Si hubiera sol en noviembre, seríamos campeones de la Premier League en enero. Es el sol, honestamente. El ánimo es mejor», reflexionó en rueda de prensa.

Más allá de esta curiosa explicación, el entrenador también quiso destacar un aspecto clave en el éxito de su equipo: la mentalidad. Guardiola subrayó la importancia de mantenerse competitivo año tras año, algo que considera especialmente difícil en el fútbol de élite.

«Fuimos lo suficientemente humildes o tranquilos para decir: Vale, ¿qué tenemos que hacer para seguir estando ahí arriba?» Más allá de la climatología, Guardiola también explicó la fortaleza mental que tiene el equipo para buscar siempre los títulos y la victoria.

También explica lo difícil que es ganar durante tantos años seguidos y mantenerse al nivel. «Eso es lo más difícil. Ganar una o dos veces está bien. Pero durante nueve años, estar ahí todo el tiempo, excepto la última temporada, eso define toda la estructura…», aseguró el entrenador.

«Me encantaría estar en la posición del Arsenal…» así explicaba Pep sobre la posición del Arsenal de jugar entre semana. Los gunners juegan la vuelta de los cuartos de la Champions esta semana contra el Sporting. Terminó asegurando que son el mejor equipo de Inglaterra y Europa y la dificultad de ganarles. «Ellos han sido el mejor equipo en este país, en Europa, hasta hoy. Vencer al Arsenal una vez es tan difícil», concluyó Guardiola.