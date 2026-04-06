Bernardo Silva dejará el Manchester City a final de temporada: «Toda buena historia tiene su final»

El centrocampista portugués Bernardo Silva dejará el Manchester City al final de la temporada, cuando termine su contrato actual. A final de temporada terminará una gloriosa etapa entre el club inglés y el jugador portugués. Bernardo Silva, de 31 años, ha jugado nueve temporadas en el Manchester City. Durante ese tiempo, ha conseguido numerosos títulos, entre ellos seis Premier League y una Champions League, formando parte de una de las etapas más exitosas del equipo.

La noticia fue confirmada por el asistente de Pep Guardiola, Pep Lijnders, después de la victoria del City contra el Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup. El técnico habló sobre la importancia del futbolista dentro del equipo y destacó su calidad con unas palabras claras: «Es un futbolista único que no puedes reemplazar porque no hay otro como él».

Además, también se refirió al final de su etapa en el club: «Toda buena historia tiene un final y espero que disfrute estos últimos meses y que en estas seis semanas finales tenga una buena despedida». Bernardo Silva llegó al Manchester City en el verano de 2017, procedente del Mónaco, en una operación que costó 50 millones de euros. Desde entonces, se convirtió en una pieza clave en el equipo dirigido por Guardiola, siendo uno de los jugadores más destacados durante estos años.

En total, ha disputado 450 partidos con el club inglés, en los que ha marcado 76 goles y ha dado 77 asistencias. Además, ha conseguido levantar 18 trofeos, lo que refleja su significativa contribución al éxito del equipo. En la presente temporada, su protagonismo ha sido algo menor, aunque ha participado en 43 encuentros, con tres goles y cinco asistencias. Antes de marcharse, Bernardo aún tiene la oportunidad de ampliar su palmarés. El Manchester City lucha por ganar otra Premier League, aunque está a nueve puntos del Arsenal, y también sigue vivo en la FA Cup, donde jugará las semifinales contra el Southampton.