El Liverpool anuncia el adiós de Salah: «Se cierra un capítulo memorable de nueve años»

El Liverpool ha anunciado la marcha de Mohamed Salah al término de esta temporada. El conjunto inglés ha comunicado la decisión del futbolista de no continuar en Anfield a partir de junio y cataloga esta etapa como «un capítulo memorable de nueve años» en el que, aseguran, todavía queda mucho por ganar: «El momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante, cuando se despida de Anfield».

Una salida que podía intuirse, después de sus idas y venidas con Arne Slot a lo largo de las dos temporadas en las que el neerlandés lleva al frente del conjunto inglés. Con un año más de contrato aún, puesto que terminaba en 2027, ha decidido cortar su etapa en Anfield a los 33 años, cuando termine la temporada que está en marcha y en la que aún tienen opciones de levantar la FA Cup y la Champions League.

Salah llegó al Liverpool en 2017, procedente de la Roma y se convirtió en la estrella de un equipazo liderado desde el banquillo por Jurgen Klopp, con el que ganaron la Champions League en 2019 y con el que disputaron además otras dos finales de la máxima competición –2018 y 2022– en la que cayeron contra el Real Madrid. Además, rompieron la sequía de 30 años sin ganar la Premier League, haciéndolo en la temporada 2019-2020 y en la 2024-2025, y levantaron una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Community Shield y un Mundial de Clubes.

«Mohamed Salah pondrá fin a su brillante carrera en el Liverpool FC al término de la temporada 2025-26. El delantero ha llegado a un acuerdo con los Reds que le permitirá cerrar un capítulo memorable de nueve años en Anfield», señala el conjunto red en el comunicado en el que anuncia la salida del egipcio al término del curso. Alegan desde el club que el motivo por el que se hace pública ahora la decisión es para «brindar transparencia» sobre el futuro del futbolista, «debido al respeto y la gratitud que profesa» a los aficionados.

«Fichado procedente de la AS Roma en el verano de 2017, el número 11 se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la historia del Liverpool, ayudando al club a conseguir dos títulos de la Premier League, la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes de la FIFA, la Supercopa de Europa, la FA Cup y dos Copas de la Liga, además de una Community Shield», añaden, haciendo un repaso a su etapa en Anfield.

«Con 255 goles en 435 partidos hasta la fecha, el egipcio ocupa el tercer puesto en la lista de máximos goleadores históricos de los Reds, habiendo ganado la Bota de Oro de la Premier League en cuatro ocasiones, además de numerosos galardones individuales», detalla el Liverpool.

Finalizan el comunicado presagiando títulos al final del curso para poder regalarle la mejor despedida posible a un futbolista que ha marcado una época en Liverpool: «Con mucho aún por decidir esta temporada, Salah está firmemente concentrado en intentar lograr el mejor final de campaña posible para el Liverpool y, por lo tanto, el momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante este año, cuando se despida de Anfield».