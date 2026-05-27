La Conference que el Crystal Palace nunca quiso jugar: relegados tras su expulsión de la Europa League

El Crystal Palace busca en esta final de la Conference League, igual que el Rayo Vallecano, su primer título europeo. El conjunto inglés llegó a la tercera competición europea de forma polémica, puesto que debían haber jugado la Europa League. Al menos, así les correspondía por haber ganado la FA Cup. La pasada campaña, ganaban al Manchester City en la final, lo que les daba un billete directo a la segunda competición continental. Un hecho histórico para la entidad del sur de Londres. Sin embargo, la UEFA les relegaría al considerar que iban contra la normativa vigente. El motivo: la multipropiedad compartida con el Olympique de Lyon.

El conjunto francés pertenece, junto al Botafogo brasileño, al holding Eagles Football Goup. Y durante la temporada 2024-2025 también el Crystal Palace pertenecía a su propietario de forma mayoritaria, John Textor. A fecha de 1 de marzo de 2025 ambos clubes incumplían el reglamento de la UEFA y el Comité de Control Financiero de Clubes del ente continental (CFCB) decidió relegar a los ingleses a la Conference. Cierto es que, para cuando se tomó esta decisión, Textor había dejado la presidencia del Lyon –aunque no había vendido sus acciones– y tras ello vendería el 43% que poseía del Palace.

El club de la Premier recurrió ante todas las instancias posibles la resolución de la UEFA, pero se vio abocado a jugar la tercera competición del Viejo Continente. Las protestas en Selhurst Park se sucedieron, considerando que el organismo que dirige Aleksander Ceferin y el TAS no respetaban el mérito deportivo y que no habían recibido un trato justo. Lo cierto es que el reglamento es claro, pero no siempre se aplica de la misma manera, puesto que no fueron tan estrictos con la participación del Girona en Champions una temporada antes pese a estar bajo el yugo de City Football Group, dueño también del Manchester City. O qué decir del Red Bull Salzburgo y el RB Leipzig.

La decisión de mandar al Crystal Palace a la Conference League les impedía participar en la segunda competición de Europa, pese a que se lo habían ganado de pleno derecho sobre el verde. Pero tras no prosperar sus recursos, al club londinense no le quedó otra que asumirlo y lanzaron un aviso. “Competiremos en la Conference League con la misma determinación y deseo para ganar que caracteriza a este club”, apuntaban en un comunicado. Dicho y hecho.

Unos meses después de aquella decisión que llevó al Nottingham Forest a disputar la competición de plata en su lugar, los del sur de la capital inglesa han alcanzado la final. Lo han hecho como el equipo con mayor valor y presupuesto de esta edición de la Conference League. Todo, gracias a los multimillonarios ingresos que factura la mejor liga del mundo. Pero esa diferencia presupuestaria deberán ahora imponerla sobre un Rayo Vallecano que ha demostrado ser un matagigantes en nuestro país.

Los de Iñigo Pérez vienen plantando cara a equipos como el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético en estos últimos años. No sólo les compiten de tú a tú, sino que llegan a arañarles puntos. A lo largo de sus últimas cinco temporadas en Primera División han logrado ganar en tres ocasiones y empatar otras tantas ante los culés, se han impuesto a los blancos en otra y les han rascado puntos en otros cuatro encuentros y vienen de golear al equipo de Simeone hace apenas tres meses. Ahora, se les presenta un rival de menor entidad que estos tres cocos del fútbol español, un Crystal Palace al que deben superar para llevarse el título de la Conference.