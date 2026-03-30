Inglaterra explota contra el VAR: «Nos quita lo que debería ser el fútbol y sus momentos especiales»

Inglaterra no quiere VAR. Cuando se van a cumplir ocho años de su implantación en el fútbol de élite, un estudio realizado por el principal grupo de aficionados del Reino Unido, FSA, revela que el 75% de los aficionados de la Premier League no está a favor de su uso. La mayoría de las cuestiones analizadas sobre la utilización de la tecnología en el fútbol dan un resultado negativo, aunque no parece que a corto plazo pueda llegar su eliminación en la liga inglesa, puesto que para ello habría que llevarlo a votación y que un total de 14 clubes estuvieran a favor de cancelar su uso. En 2024 se sometió a referéndum y sólo el Wolverhampton Wanderers, que fue quien lo propuso, votó a favor.

Desde la propia Premier se han pronunciado tras conocer los resultados de este estudio, para el que se ha realizado una encuesta a más de 8.000 aficionados de los 20 equipos que integran la máxima categoría inglesa. Desde la dirección de la competición han señalado que, según los datos que manejan ellos, los aficionados están más interesados en una mejora del sistema que en su abolición.

«Como parte del diálogo continuo con los aficionados, las investigaciones de la Premier League indican que estos están en gran medida a favor de mantener el VAR, pero mejorando la forma en que se utiliza. El VAR ofrece decisiones más correcta», señalan desde la Premier League. Todo, en una temporada en la que los errores arbitrales se han incrementado, lo que ha llevado al aumento del malestar de los aficionados con el videoarbitraje.

Los aficionados, contra el VAR

El estudio llevado a cabo por el principal grupo que defiende los intereses de los aficionados, el FSA, revela que el 90% de los hinchas preguntados creen que el VAR no ha mejorado la experiencia de ver un partido. Además, un 91% considera que daña la celebración de los goles, al tener que revisarse todos y mantener la incertidumbre durante unos segundos –como mínimo– hasta que se confirma su validez.

No son los únicos aspectos negativos por parte de los aficionados. Los nuevos supuestos revisables, que entrarán en vigor por norma de la IFAB a partir del 1 de junio, entre los que figuran la revisión de los córners y de las tarjetas amarillas, preocupan al 86% de los encuestados. Además, el 94% considera que el fútbol es menos emocionante por televisión desde que llegara el VAR.

Uno de los responsables de este estudio, Thomas Concannin, ha hablado con la cadena pública del Reino Unido, la BBC. «Estos resultados demuestran que los aficionados quieren que se elimine el VAR», ha señalado.

También ha destacado que se ha «podido ver el impacto negativo que ha tenido en el fútbol» la implementación del VAR, puesto que llegó en 2018. «A la gente le molesta el tiempo que tarda, la precisión y cómo ha eliminado la espontaneidad. Nos quita lo que debería ser el fútbol y sus momentos especiales», ha finalizado.