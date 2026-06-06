Antonelli se lleva una pole milimétrica en Mónaco con Sainz duodécimo y Alonso penúltimo

Kimi Antonelli firmó este sábado una pole milimétrica para encargar su quinta victoria de la temporada en el Gran Premio de Mónaco. El piloto italiano le sacó sólo 46 milésimas a Max Verstappen, que peleó el primer puesto durante toda la clasificación. Carlos Sainz saldrá duodécimo con el difícil objetivo de puntuar en el Principado y Fernando Alonso penúltimo y fuera de toda batalla.

Charles Leclerc se ha encontrado un intruso dentro de casa, porque para lograr el triunfo en su país tendrá que adelantar primero a un Lewis Hamilton tercero. El fin de semana de Ferrari dependerá de lo que hagan sus dos pilotos desde la segunda fila de la parrilla ante el tetracampeón y el líder de Mercedes que está llamado a serlo por primera vez este año en el Mundial de Fórmula 1 2026.

George Russell, hundido. El inglés fue sexto por detrás del segundo Red Bull de Isack Hadjar, con Oscar Piastri séptimo por delante de Lando Norris. Mal los McLaren. Pierre Gasly confirmó la enorme progresión de Alpine respecto a cursos anteriores y Liam Lawson cerró el top 10 más definitivo de cada temporada.

La Q1 confirmó lo que hasta el propio Alonso se imaginaba. El chasis del Aston Martin también es el peor de la parrilla, como el motor. El coche hace aguas por todas partes y este sábado el asturiano no pudo pasar del penúltimo puesto, siete décimas más rápido que el último, su compañero de equipo, Lance Stroll, y aún dos segundos más lento que el mejor tiempo, el de Leclerc. Lamentable. Los Haas, Esteban Ocon y Oliver Bearman, y los Cadillac, Checo Pérez y Valtteri Bottas también se despedían en el primer asalto.

Alonso se hunde y a Sainz no le llega

Sainz sí obtuvo el pase y en la Q2, tras dos carreras seguidas en los puntos, le tocaría sufrir. Un cupo de la eliminación estaba cubierto por Gabriel Bortoleto, que tuvo un accidente antes de clasificarse y dijo adiós en decimosexta posición. Pero había que remar mucho más y el madrileño acabó ahogándose por seis centésimas. Duodécimo, por debajo de su compañero Alex Albon, en el circuito donde los adelantamientos son imposibles. Nico Hulkenberg, Franco Colapinto y Arvid Lindlad, a la lona detrás de los Williams.

Pole de Antonelli para encargar la quinta

A Leclerc le salía un enemigo por la pole. Un Verstappen que confirmó que no iba de mentirijillas en los libres y que firmaba el mejor tiempo de la Q2, dos décimas más rápido que el líder del Mundial, Antonelli. El duelo no podía ser más emocionante, porque al término de la primera tanda de la Q3 el italiano tenía el primer puesto por ¡sólo una milésima! sobre el holandés. Tremendo. Fue el joven quien sacó ese plus más contra el experto y presagiar una salida con vendetta este domingo a las 15:00 horas.