La psicología afirma que aquellos que de niños cuidaron de sus hermanos pequeños maduran de una forma poco común

Las experiencias que uno vive durante su infancia son las que marcan cómo será su personalidad a futuro. Dependiendo de las vivencias de la niñez, los adultos desarrollan peculiaridades en su personalidad con el paso de los años. Sobre esto precisamente han emitido una conclusión los psicólogos. Y es que aquellos que durante su niñez cuidaron de sus hermanos pequeños experimentan una madurez poco común.

Un rasgo de protección que, según los expertos en psicología, esta vivencia deja una huella duradera en la personalidad y en la manera de relacionarse con otras personas en la vida adulta. Múltiples experiencias son las que forjan la madurez futura de un niño, pero cuidar de sus hermanos es una de las que más influye.

Una protección que se traduce en fortaleza

Los expertos en psicología afirman que aquellas personas que de niños cuidaron de sus hermanos pequeños luego demuestran tener una mayor fortaleza cuando se vuelven mayores. Este rasgo es poco común y poco probable que suceda si durante su niñez no ha velado por cuidar de sus hermanos y que no les pase nada.

Los especialistas en salud mental vinculan este tipo de experiencias con el desarrollo de capacidades como la empatía, la inteligencia emocional y la resiliencia. Aseguran además que estas personas «son capaces de renunciar a un beneficio propio con tal de que sus hermanos sean felices, y eso a futuro se traduce en dejar de lado algunas de sus emociones con tal de hacer sonreír a sus seres queridos».

Una experiencia que ayuda a reducir el estrés

Haber experimentado esto cuando se es pequeño otorga «una capacidad asombrosa», según la psicología, a aquellos que la viven. Se ha demostrado que estas personas son capaces de rendir mucho mejor que las que no lo han experimentado en situaciones de estrés o presión. Ser el hermano mayor puede suponer echarse cargas a la mochila que no le corresponden, y eso hace que aprendan a manejarse mejor en situaciones de trabajo bajo fuerte presión.

Otro de los rasgos que potencia el haber cuidado de tus hermanos es desarrollar mucho más el hábito de la paciencia. Estas personas son capaces de mantenerla incluso en las situaciones más incómodas y en discusiones. Una habilidad que les permite afrontar mejor la mediación en los conflictos, interviniendo con calma y no perdiendo los estribos.

Una forma de crecer peculiar, que a la larga acaba por desarrollar una personalidad diferente a la de aquellas personas que no han tenido ningún hermano, aportándole una serie de beneficios en el futuro con aprendizajes que ya vienen enseñados de casa.