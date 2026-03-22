Guardiola aparece en Wembley con un arañazo en la cabeza tras ser eliminado de la Champions

Pep Guardiola apareció en Wembley con un arañazo en la cabeza antes de la final de la Copa de la Liga de Inglaterra entre el Arsenal y el Manchester City. La imagen, publicada por una cuenta de su equipo en las redes sociales, se viralizó rápidamente, ya que la herida en la testa del entrenador catalán era muy visible.

Ésta se ubica en la zona izquierda de su cabeza, cerca de la sien. El partido en el que Arsenal y City se juegan el segundo título de la temporada en Inglaterra arrancó a las 17:30 horas y es el primero para los de Guardiola tras la eliminación en la Champions League contra el Real Madrid.

El catalán dio sensación de abatimiento tras caer una vez más con el equipo blanco y cinco días después aparece con un rasguño importante en su cabeza. La temporada pasada, en la que al City no le salió nada, Guardiola preocupó a todos con varios arañazos en la testa, asegurando él mismo que se había autolesionado y que quería hacerse daño.

Aquel día las heridas fueron mucho más duras que las de este domingo y se extendieron también a su nariz, donde tenía incluso sangre. «Me lo he hecho con los dedos, con las uñas. Quería hacerme daño», explicó Guardiola con una sonrisa inquietante en su rostro antes de abandonar corriendo la sala de prensa del Etihad.

Guardiola y su entrevista surrealista

La entrevista post partido en Movistar + tras el City 1-2 Real Madrid de vuelta de octavos de Champions fue el episodio más surrealista que se le recuerda últimamente: «1-5. Felicidades. Una lástima no haberlo vivido 11 contra 11 y con el gol. Es lo que nos queda. ¿El penalti? ¿Lo ha pitado, no? Pues ya está. A cámara lenta lo hubiese pensado. Somos un equipo extraordinario. Jugamos muy bien al fútbol. Felicidades al Madrid y felicidades a todos vosotros».