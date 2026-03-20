Guardiola pronostica el apocalipsis tras ser eliminado por el Madrid: «Vivimos en el caos en el mundo»

Pep Guardiola vive una semana de lo más complicada. Eliminado por el Real Madrid en la Champions, más cuestionado que nunca en su labor como entrenador y pensando en la guerra de Irán. El técnico sacó su vena apocalíptica en la previa del partido del Manchester City contra el Arsenal de la Copa de la Liga Inglesa.

«Llegar a una final hoy en día, sin importar la competición, es muy duro, se ve en Europa, en otras ligas… Nunca sabes cuándo pasará otra vez, por eso tenemos que ganar», dijo muy resentido en clara referencia a lo vivido el pasado miércoles en el Etihad Stadium cuando perdió por 1-2 contra el Real Madrid.

El técnico quiso analizar lo ocurrido con la Copa África y el título ganado por Marruecos metiendo la política de por medio. «Ha sido una sorpresa, no sé los motivos, pero parece que la decisión se tomó entre bastidores, como pasa en todas partes. Lo que vemos, no pasa, ocurre en todo el mundo. Estamos en el caos en el mundo, en colapso, y nadie mueve un dedo», dijo Guardiola.

El catalán tiene un pique muy serio con el Arsenal y no ocultó su incomodidad ante los gunners que le acusaron de usar «artes oscuras» para evitar los problemas de fair-play financiero de su equipo. «¿Artes oscuras? Cuando alguien hace algo así, hay jueces, los árbitros tienen que pararlo. O la gente entre bastidores. Mira lo que pasa en todo el mundo. Estamos en medio del caos y nadie mueve un dedo. El mundo va a colapsar y estamos aquí hablando sobre si un equipo u otro utiliza artes oscuras. Hay cosas más importantes que eso», aseveró.

Guardiola desmintió que haya hecho las paces con Arteta tras ese intercambio de acusaciones y lo excusó por motivos de agenda. «No tengo tiempo para ir a Londres, y no creo que él tenga tiempo con cuatro competiciones para venir a Mánchester», dijo en tono irónico.

Finalmente, Pep quiso dar el favoritismo al Arsenal para ese primer título de la temporada en Inglaterra porque están más necesitados. «Controlan muchos aspectos del juego después de varios años sin ganar títulos, eso les ha dado un plus. Son solidarios, defienden profundo, tienen buena salida, muchas buenas cosas, mucha fluidez. Es un equipo excepcional. Será un buen desafío para ver a qué nivel estamos», zanjó un Guardiola que mostró su cara más apolíptica.