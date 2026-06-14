El primer traslado del excedente de basuras de Ibiza a Mallorca es inminente: todo a punto tras los ensayos

La Unión Temporal de Empresas (UTE) GIREF ha realizado con éxito las pruebas piloto para el primer traslado del excedente de basuras de Ibiza a la central de Son Reus, en Mallorca. Una vez realizadas estas pruebas piloto, y según ha podido conocer OKBALEARES, el primer envío se realizará de forma inminente. No se descarta que el convenio entre los dos Consells insulares se firme finalmente la semana que arranca el 22 de junio.

El Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Ibiza aprobó el pasado día 5 de junio el contrato para el traslado a Mallorca de las basuras excedentes del vertedero ibicenco de Ca na Putxa al grupo de empresas GIREF, la misma UTE que se encarga del vertedero y gestión de los residuos que ya no caben en Ibiza.

La Plataforma de Contratación ya informa del importe de este contrato: 2.727.018,17 euros sin contar con el IVA. Es una contratación que no lleva asociados fondos de la Unión Europea.

A partir de esta publicación, la UTE apenas necesita muy poco tiempo para llevar a cabo el traslado. OKBALEARES ha podido saber que estos días ya se ha realizado la prueba piloto y el resultado ha sido exitoso, por lo que las fuentes conocedoras de la operación que ha consultado este digital anuncian un primer envío «de forma inminente, es cuestión de muy pocos días».

Las mismas fuentes detallan que la basura orgánica de Ca na Putxa se separará en Ibiza, se introducirá en unos cartuchos ya tratada y se cargará en camiones. Los camiones con la carga embarcarán en un buque que los desembarcará en Mallorca. Una vez en la isla, el convoy avanzará hasta la central de Son Reus, donde Tirme procederá a la incineración.

A día de hoy sólo queda una duda logística por resolver: si los camiones se embarcarán en buques fletados sólo para este cometido o si se utilizarán las bodegas de barcos de línea regular.

Esta operación posibilitará el traslado a Mallorca de 30.000 toneladas a la incineradora de Son Reus durante dos años, para acabar así con el colapso y poder alargar el uso del vertedero ibicenco de Ca na Putxa una instalación que se encuentra en un momento crítico y a punto de agotar su vida útil, prevista para finales de 2027.

El plan piloto irá acompañado de todo un conjunto de medidas que tendrán que poner en marcha los ayuntamientos ibicencos para la reducción de residuos. Además, servirá para conocer con certeza las condiciones de transporte de las basuras y el volumen de toneladas que permite gestionar la incineradora de Son Reus.