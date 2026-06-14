Vox denuncia el «sectarismo» del alcalde separatista de Mallorca que encargó espiar la lengua que usan sus vecinos

Vox denuncia el «sectarismo» del alcalde separatista de la localidad de Esporles en Mallorca, Josep Ferrà (Més per Mallorca) que encargó a los llamados espías del catalán (Plataforma per la Llengua) vigilar la lengua que usan sus vecinos: “Es una auténtica deriva totalitaria impropia de una sociedad libre», afirma José Villanueva, coordinador de Vox en ese municipio de la Serra de Tramuntana de 5.000 habitantes.

Para Villanueva, esta iniciativa para controlar y analizar qué idioma utilizan los vecinos en las calles del municipio representa «un nuevo episodio de obsesión ideológica y sectarismo lingüístico por parte de un alcalde que parece más preocupado por fiscalizar la lengua de los ciudadanos que por resolver los graves problemas que sufren las familias de Esporles».

«Resulta indignante que, mientras nuestros vecinos padecen dificultades para acceder a una vivienda, mientras los jóvenes se ven obligados a marcharse del municipio por los precios desorbitados y mientras cada verano seguimos sufriendo problemas de suministro de agua, el señor Ferrà dedique recursos y esfuerzos a contratar a los espías del catalán para vigilar en qué idioma hablan los ciudadanos», ha denunciado.

Desde Vox recuerdan que la Plataforma per la Llengua es una entidad conocida por promover políticas de imposición del catalán en distintos territorios de España.

«Lo que estamos viendo en Esporles es la aplicación de las mismas políticas de ingeniería social que el separatismo lleva años impulsando. No les basta con controlar la administración o la educación; ahora también quieren controlar la lengua que utilizan los vecinos cuando pasean por la calle, cuando hacen deporte o cuando toman un café. Es una auténtica deriva totalitaria impropia de una sociedad libre», ha afirmado Villanueva.

El coordinador de Vox ha mostrado además su preocupación por las conclusiones extraídas por el alcalde del citado informe, especialmente cuando anuncia nuevas medidas para reforzar el uso del catalán entre adolescentes y jóvenes y para impulsar su utilización en comercios, espacios públicos y establecimientos de restauración.

«Lo más grave es que el señor Ferrà no oculta sus intenciones. Reconoce abiertamente que pretende convertir estos datos en nuevas acciones para seguir imponiendo su agenda lingüística. En lugar de garantizar la libertad de elección de los ciudadanos, quiere intervenir todavía más en la vida cotidiana de los vecinos para dirigir cómo deben expresarse y relacionarse», ha señalado.

Villanueva también ha criticado el absoluto silencio del resto de formaciones políticas con representación municipal, que hasta la fecha no han condenado ni cuestionado esta iniciativa.

«Resulta preocupante comprobar cómo el resto de partidos callan ante un ataque tan evidente a la libertad lingüística de los vecinos. Una vez más demuestran que, cuando se trata de las imposiciones del separatismo, prefieren mirar hacia otro lado antes que defender los derechos y libertades de los ciudadanos de Esporlas», ha manifestado.

Asimismo, el coordinador de Vox ha destacado que, ante la ausencia de una oposición firme en el Ayuntamiento, tiene que ser la propia organización local de Vox quien denuncie públicamente estos hechos, después de que la persona que obtuvo el acta de concejal bajo las siglas de Vox abandonara la formación y decidiera mantenerse en el cargo como tránsfuga.

«Los vecinos merecen saber que quien fue elegida bajo las siglas de Vox traicionó la confianza de nuestros votantes y abandonó el proyecto político que la llevó al Ayuntamiento. Pese a ello, Vox sigue presente en Esporles y seguirá ejerciendo una oposición firme y contundente frente a los abusos ideológicos del separatismo», ha afirmado.

«Vox defenderá siempre la libertad lingüística frente a quienes pretenden señalar, clasificar y vigilar a los vecinos por la lengua que hablan. El español es la lengua común de todos los españoles y merece el mismo respeto que cualquier otra lengua. Ningún alcalde tiene derecho a actuar como un comisario lingüístico ni a utilizar el Ayuntamiento para promover proyectos ideológicos que dividen a los vecinos», ha declarado.

Finalmente, ha exigido al alcalde que abandone sus delirios identitarios y centre la acción municipal en resolver los problemas reales del municipio.