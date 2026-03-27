Los espías del catalán exigen que se imponga su uso a los vigilantes de la Serra de Tramuntana

Los espías del catalán no dan puntada sin hilo ni pierden oportunidad alguna para exigir la imposición de esta lengua. Ahora reclaman al Consell de Mallorca que se imponga como requisito para los vigilantes de la Serra de Tramuntana.

La denominada Plataforma per la Llengua es una ONG subvencionada por la Generalitat catalana para imponer la dictadura lingüística en Cataluña y en otros territorios españoles donde se habla catalán. Es conocida por dedicarse a espiar a alumnos y profesores en los colegios catalanes para elaborar un informe sobre el uso del español en los centros educativos.

Ahora en Mallorca, la entidad separatista ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley de regulación del paisaje cultural de la Serra de Tramuntana para que proteja, promueva e imponga su uso.

Para empezar, la entidad defiende que la lengua es un elemento del paisaje cultural y ha criticado que el articulado del anteproyecto de ley, impulsado por el Consell de Mallorca gobernado por PP y Vox, no hace referencia a la protección de la que ellos denominan lengua propia (catalán). En este sentido, consideran que el texto «se aleja de manera clara y sistemática» del marco constitucional, estatutario y vigente en materia lingüística.

En la misma línea, la entidad separatista considera que la ley tiene que incorporar seis ámbitos de actuación relacionados con el catalán.

Entre ellos, que el personal contratado o adscrito a los servicios de gestión, vigilancia, atención al público o educación ambiental tenga que acreditar un nivel «adecuado» de conocimiento del catalán. También reclama, entre otras medidas, que se incorporen cláusulas lingüísticas que garanticen el uso del catalán como lengua vehicular en la prestación del servicio, así como que la rotulación y señalización estén en catalán.

Igualmente, consideran necesario que las actividades culturales, educativas, deportivas, divulgativas o turísticas que se hagan con apoyo institucional en la serra tengan que utilizar el catalán como lengua principal.

La Plataforma ha subrayado que, de acuerdo con la convención del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco, este patrimonio es una de las bases de la diversidad cultural y que preservarlo garantiza la continuidad de la creatividad humana.

Así, a su entender, las medidas de la nueva ley pueden ser «insuficientes» si no incorporan «de manera explícita» la protección y la promoción de la lengua catalana como elemento estructural del paisaje cultural de la Serra.

«No tiene sentido blindar posesiones, olivares o caminos históricos si no se protege también la lengua que les ha dado nombre, que ha articulado su uso y que ha hecho posible la transmisión intergeneracional», han defendido.