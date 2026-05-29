El Govern balear atiza a Aena por la polémica lona del aeropuerto: «Le importamos un pimiento»

El Govern ha vuelto a cargar contra Aena por la campaña publicitaria situada en el aeropuerto de Palma que, a su entender, incentiva el turismo de excesos y ha reivindicado la ley de cogestión aeroportuaria —que se tiene que aprobar en el Congreso— como herramienta para tener más capacidad de decisión en situaciones como esta.

«Aena ha acabado con la paciencia de este Govern y está acabando con la de los ciudadanos», ha criticado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, después de que el gestor aeroportuario negara que la lona incentiva este tipo de turismo y señalara que el aeropuerto no genera demanda, sino el destino.

Costa ha señalado que el PP registrará una solicitud de comparecencia del presidente de la compañía, Maurici Lucena, en el Parlament, aunque no está obligado a asistir. Por ello, ha defendido la necesidad de la ley de cogestión aeroportuaria aprobada en la Cámara y que deberá salir adelante en el Congreso.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha comentado el contenido de esta iniciativa legislativa al PP nacional, ha dicho el portavoz, agregando que es una ley necesaria y que cuenta con el apoyo de su partido.

El también vicepresidente primero del Ejecutivo ha cargado contra Aena por ir en contra de la estrategia de contención turística que sigue el Govern y que, a su criterio, responde a las demandas de los residentes.

«Es una vergüenza inmensa. No puede ser que se hagan esfuerzos inmensos para cambiar el patrón de crecimiento turístico y que haya gente que tenga la potestad para hacerlo y vaya en sentido totalmente contrario», ha señalado.

Para Costa, Aena «solo se dedica a hacer negocio», poniendo como ejemplo que en la zona de recogida de equipajes del aeropuerto de Son Sant Joan hay publicidad en todas las columnas «mires donde mires». «Han convertido los aeropuertos de las Islas en su principal caja recaudadora», ha dicho.

Igualmente, ha hecho referencia a la ampliación del aeropuerto de Eivissa planteada por Aena para criticar que el proyecto está «orientado a aumentar la afluencia de pasajeros» y que no se ha consultado con las instituciones del archipiélago. Ha añadido, además, que «a AENA los baleares le importamos un pimiento»

«Se ríen de los ciudadanos», ha sentenciado, para después reprochar al PSIB su «silencio atronador» y agradecer a Més per Mallorca y Més per Menorca —que también han exigido la retirada del cartel— su «coherencia».

Con todo, el portavoz ha vuelto a exigir la retirada de la lona y ha reclamado una disculpa pública de Lucena a los ciudadanos de las Islas.