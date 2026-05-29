Golpeaba a su madre y la dejaba encerrada: detenida una mujer en Son Gotleu que intentó huir saltando desde 35 metros

La Policía Nacional ha detenido a una mujer en Palma, acusada de un delito de malos tratos en el ámbito familiar por agredir a su madre y tenerla encerrada en su vivienda del barrio de Son Gotleu.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, los agentes de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) tuvieron conocimiento a principios del mes de mayo de estos episodios de violencia doméstica.

La víctima denunció que su hija la sometía a un trato violento, que le gritaba, la insultaba y que la había golpeado en numerosas ocasiones hasta el punto de mantenerla encerrada en su domicilio sin posibilidad de solicitar ayuda.

Conocidos los hechos, el pasado miércoles 20 de mayo los agentes establecieron un dispositivo de localización y detención de la presunta autora, que se encontraba en el interior de la vivienda familiar.

Los policías se personaron en la casa y la hija, al darse cuenta, se fue corriendo hacia la cocina de la vivienda e intentó huir por la ventana, habiendo un desnivel de unos 35 metros de altura.

Gracias a la rápida intervención, los agentes lograron interceptar a la joven antes de que cayera al vacío, la cual estaba con medio cuerpo fuera de la ventana y con la clara intención de saltar. Posteriormente, los agentes aseguraron a la presunta autora y solicitaron presencia de una dotación sanitaria en el domicilio para su atención.

Una vez personados los servicios médicos en la vivienda, se procedió al traslado de la joven hasta un centro hospitalario de Palma, donde quedó ingresada.

Finalmente, se procedió a su detención como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, siendo trasladada posteriormente hasta dependencias policiales.