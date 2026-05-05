El mal perder de Guardiola: recriminó a Pickford sus paradas contra el City

Pep Guardiola protagonizó la imagen viral del empate del Manchester City (3-3) ante el Everton después de irse directo a por el meta rival, Jordan Pickford, a la conclusión del partido. El tropiezo ante el nuevo Hill Dickinson Stadium hace que el cuadro citizen no dependa de sí mismo y está a cinco puntos (con un partido menos) del Arsenal a falta de tres jornadas para la conclusión de la Premier League.

Guardiola volvió a ser protagonista en un partido del Manchester City por otra excentricidad del entrenador español que volvió a dejar patente su mal perder. A la conclusión del partido, el técnico se fue directo a por Jordan Pickford, que fue una de las estrellas de un partido que finalizó con tropiezo y con la Premier League cuesta arriba para el cuadro citizen. A falta de tres jornadas, el Arsenal le saca cinco puntos con un partido más.

Y eso que pudo ser peor para el Manchester City. A falta de un cuarto de hora para el final, un gol de Thierno Barry puso a los de Liverpool 3-1 en el marcador. Un gol de Haaland en el 84 y otro de Doku en la última jugada del partido en el 97 dio un punto que deja al Manchester City con 71 en el segundo puesto de la clasificación, por los 76 que tiene el Arsenal, que ahora tiene en su mano el campeonato inglés. Si no falla en ninguna de las tres jornadas, será campeón el cuadro de Artega y puede permitirse un empate siempre que la diferencia de goles sea mejor que la del City. Ahora es de +4 para los de Londres.

Guardiola se ‘enfrenta’ a Pickford

Así que, tras confirmarse el tropiezo que deja la Premier League cuesta arriba al Manchester City, Guardiola saltó al césped del Hill Dickinson Stadium para irse a por Jordan Pickford y tener unas palabras con el portero inglés, que fue de los más destacados de su equipo.

Guardiola tenía cosas que decirle a Pickford después del partido 👀#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/U7A0uealcr — DAZN España (@DAZN_ES) May 4, 2026

«Es mejor que perder, pero el título ya no depende de nosotros», dijo Guardiola a la conclusión del partido ante los micrófonos de Sky Sport. «Ahora la Premier no depende de nosotros mismos, antes sí, ahora no, pero quedan partidos y vamos a ver qué sucede», afirmó sobre un desenlace de la Premier League entre City y Arsenal que se presenta apasionante. Al City le restan cuatro partidos ante Brentford, Palace, Bournemouth y Aston Villa, mientras que al Arsenal le quedan tres, que son los siguientes: West Ham, Burnley y Crystal Palace.