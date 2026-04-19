Guardiola rebaja la euforia tras ganar al Arsenal: «La única realidad es…»

Uno de los entrenadores más pesimistas del mundo es Pep Guardiola. Ni ganando al Arsenal, líder de la clasificación, ni colocándose a tres puntos con un partido menos, quiso lanzar un mensaje lo suficientemente contundente como para pelear la Premier League hasta el final. El entrenador del Manchester City no tiró la toalla, pero tampoco quiso mostrar la ambición de ganar a su máximo rival para ganar el título.

Si hace apenas se quejaba de que a su equipo le molestaba jugar con sol, ahora Guardiola usó el argumento de que matemáticamente sigue siendo muy complicado destronar a los de Mikel Arteta: «Hemos recuperado la esperanza y tendremos opciones hasta el final, pero estamos cansados. Son muy agresivos, muy buenos en los duelos y de los más competitivos que me he encontrado en mi carrera. La realidad es que solo hay un partido de distancia. Son líderes de la competición con una diferencia de un gol en el global».

Con la victoria, el Manchester City está a tres puntos del Arsenal. Pero los ‘citizens’ tienen un partido menos, pendiente ante el Crystal Palace, y faltan cinco jornadas para el final. «Hasta ahora, el Arsenal es el mejor equipo, pero mantenemos la posibilidad de luchar hasta el final. No creo que el Arsenal esté en una mala racha. Son competitivos, pero nosotros también», añadió.

«Equipos buenos, entrenadores de primer nivel y jugadores de alto nivel en los dos equipos. Nos conocemos mucho y sabíamos de la velocidad que tienen y su poder a balón parado. Cuando concedemos saques de esquina o faltas, son mejores y esa era la gran amenaza al final», comentó. El técnico del Manchester City recordó que no hay tiempo de festejo: «Hay que aprender de lo bueno que hemos hecho, pero sin perder de vista nuestro objetivo. Esto sigue y nos enfrentamos al Burnley», recordó.

Mikel Arteta, preocupado con el Arsenal tras perder contra Guardiola

El entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta, lamentó la falta de acierto para sacar algo positivo del estadio Etihad y reconoció que, la derrota encajada ante el Manchester City supone un reseteo peligroso.

«Prácticamente la liga vuelve a empezar. El City tiene un partido menos y nosotros le sacamos tres puntos de ventaja. Quedan cinco jornadas. Todo empieza otra vez», asumió el entrenador de los ‘gunners’, que en las últimas fechas han perdido una notable ventaja que les ponía de cara a la conquista de la competición después de veintidós años.

«Dimos la cara e hicimos el partido que queríamos hacer. Hicimos muchas cosas bien para llevar el partido a donde queríamos y tuvimos las mejores ocasiones, pero no las aprovechamos, y esa es la realidad», resumió Mikel Arteta. «Hubo un factor de suerte, con tiros a los postes. Perdimos una ocasión para sacar un buen resultado. Es una nueva Premier», insistió.

El entrenador del Arsenal subrayó que las esperanzas de lograr el título están intactas: «Hay muchas cosas que aprender y que necesitamos asumir los errores. La diferencia ante el City estuvo en las áreas. Cada partido es distinto y hay que comprobar cómo está el equipo. Nos faltan jugadores clave y los necesitamos cuanto antes porque debemos ser mejores», destacó Arteta.