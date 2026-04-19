El Manchester City se come a un Arsenal en caída libre y deja la Premier al rojo vivo

Golpe del Manchester City a la Premier League. Con un partido menos, se coloca a tres puntos del Arsenal en la clasificación tras ganar al equipo londinense en el Etihad (2-1). Haaland acudió al rescate de Guardiola, que se desesperó con un horroroso fallo de Donnarumma, que igualó el encuentro por su incompetencia. El City ganó y aprieta la clasificación: a tres puntos con un partido menos.

El duelo era vital para ambos equipos. Los dos únicos que pueden ganar la Premier cara a cara. El Arsenal, de capa caída, aguantando como puede la ventaja que durante todo el año ha ido sacando. El Manchester City, en claro ascenso tras una primera parte de año irregular, se come al Arsenal en la clasificación. Y ahora más cerca todavía.

Adelantó a los locales Cherki tras un gran gol, en un buen remate a asistencia de Matheus Nunes. Era el minuto 16, pero al Manchester City no le dio tiempo ni de celebrarlo porque Donnarumma hizo de las suyas. En un inocente saque de banda, el portero italiano empezó a hacerse el interesante, se lió y acabó siendo ridiculizado por Havertz, que le quitó la pelota sin querer, disparó también sin pensarlo y empató de la forma más absurda posible.

Se colocó entonces este City – Arsenal en un momento de tranquilidad, con ambos equipos viéndose venir, sin arriesgar. El empate era mejor para el Arsenal, que dejaba al City a seis puntos. Pero en el 65′ apareció el de (casi) siempre, Erling Haaland, salvador de todos los males de Guardiola. Más tarde, el noruego se encaró con Gabriel en un cara a cara ante el que el entrenador español también se llevó la tarjeta por exagerar sus protestas. Era normal, Pep estaba más nervioso al ver que por aquí pasaban sus opciones de Premier.

Ganó el Manchester City y, a falta de cinco jornadas para el final de la liga inglesa, el Arsenal sólo le saca ya tres puntos. Lo relevante es que el equipo de Guardiola tiene un encuentro menos -que jugará el próximo miércoles ante el Burnley-, por lo que, si lo gana, habrá empate en la lucha por el título de la Premier.

En Inglaterra no se decide como en España, con el resultado de los dos partidos entre los equipos empatados, sino por la diferencia de goles (los tantos a favor menos los tantos en contra). Y en ese caso, las cosas también esán igualadísimas. El Arsenal tiene +37 y el City, +36. Es decir, se podría decidir el título por la diferencia de cómo se gane en los encuentros que les quedan a ambos.