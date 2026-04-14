Andoni Iraola dejará el Bournemouth inglés

Movimiento importante en los banquillos del fútbol europeo, concretamente de la Premier. Andoni Iraola dejará el Bournemouth a final de temporada. El entrenador español, una de las grandes revelaciones del fútbol en los últimos años, pone punto y final a su etapa en el club inglés tras tres años en los que ha hecho historia. No se sabe su destino, aunque el Athletic Club -equipo en el que fue leyenda como futbolista- puede ser… aunque los vascos tienen un proceso de elecciones.

«El AFC Bournemouth confirma que su entrenador, Andoni Iraola, dejará el club al finalizar la temporada 2025-26, poniendo fin a su exitosa etapa de tres años en la costa sur», ha anunciado el equipo inglés, que ha detallado que Iraola ha desempeñado un «papel fundamental» en el Bournemouth ayudando a «consolidar» al club en la Premier League.

El Bournemouth ha conseguido la mejor posición de su historia en la Premier con Iraola en el banquillo -noveno-, se ha consolidado en la primera división del fútbol inglés y esta temporada, actualmente, está en undécima posición, pero a tan sólo tres puntos de puestos europeos.

«Su compromiso con el desarrollo tanto de talentos emergentes como de jugadores consagrados para desarrollar su juego le han dado una seña de identidad única», ha apuntado el Bournemouth. Para Irola, «ha sido un honor» dirigir a este club y «estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos».

«Agradezco a los jugadores y al cuerpo técnico con los que he trabajado, así como a Bill (Foley, presidente del club), quienes han hecho que mi tiempo aquí sea tan especial. A la afición, siempre me han brindado un apoyo fantástico, tanto a mí como al equipo, y por ello les estaré eternamente agradecido. Siento que este es el momento adecuado para retirarme, pero siempre guardaré recuerdos maravillosos de este club», ha detallado Andoni Irola.

Bill Foley ha explicado que la etapa de Iraola en el Bournemouth ha sido «fundamental para definir el rumbo de este club de fútbol durante las últimas tres temporadas»: «Aportó intensidad, innovación y una filosofía clara que elevó al AFC Bournemouth tanto dentro como fuera del campo. Estamos inmensamente agradecidos por su liderazgo y siempre guardaremos grandes recuerdos de nuestra colaboración, así como de los logros alcanzados».

El futuro de Iraola no se sabe todavía, pero bien puede apuntar al Athletic Club de Bilbao, en el que jugó 12 temporadas, siendo uno de los futbolistas más importantes en la historia del club vasco. Eso sí, el Athletic tiene un proceso de elecciones en los próximos meses, por lo que será el nuevo presidente el que determine al sucesor de Ernesto Valverde, que ya anunció que no seguirá en el equipo bilbaíno.