El Leganés respira gracias al VAR: sella la permanencia en Segunda descendiendo al Mirandés

Respira Leganés y llora Miranda de Ebro. El Mirandés es equipo de Primera Federación después de perder en la final por la permanencia en la que se había convertido el último partido de la temporada 2025-2026 en Segunda División con algo en juego. Llegaban los dos equipos en una situación dramática, con sólo tres puntos de distancia y un enfrentamiento directo en Butarque. Aunque lo merecieron los jabatos, lo ganaron los pepineros.

Fue por la mínima, tras dos goles anulados al Mirandés que le hubieran dado la salvación y hubieran mandado a las catacumbas a un Leganés que el pasado año jugaba en la máxima categoría. Podían caer los madrileños en sólo una temporada de jugar en la élite a la categoría de bronce y el miedo se palpaba en el estadio. Sobre todo, tras un partido en el que fueron los visitantes los que más ímpetu le pusieron. Pero Álex Millán decidió de cabeza en el 70′ y el Leganés seguirá en Segunda.

Nadie en Leganés se esperaba este desenlace. El equipo pepinero, tras 12 años desde que abandonaran la extinta Segunda B, podía volver al fútbol de bronce. Todo, después de saborear dos ascensos a Primera y un total de cinco temporadas en ella, en dos etapas distintas. Su último curso, el pasado año, en el que descendieron con escándalo arbitral incluido, tras ganar al Valladolid en casa por 3-0 que fue insuficiente por un penalti surrealista a favor del Espanyol que les dio la victoria y la permanencia a los catalanes.

El objetivo no era otro que el ascenso, contando con uno de los mayores presupuestos de la temporada en Segunda. Pero desde el comienzo se empezó a torcer. Parecía que se remontaba el vuelo y que la permanencia estaba prácticamente asegurada de cara al final, pero seis derrotas y sólo seis puntos de 30 habían llevado al Lega a estar al borde de las catacumbas.

Miedo en Leganés y fe del Mirandés

El partido fue fiel reflejo de las dos dinámicas. La primera, la de los de Butarque, les había llevado a echar esta misma semana a Igor Oca, contratando a una leyenda del club como Carlos Martínez, que ya salvó al equipo en 2023, antes del último ascenso a Primera. Papeleta complicada, cuanto menos. Por su parte, la victoria en Anduva ante el Granada dio alas a un Mirandés que estaba condenado desde hace meses, pero que llegaba dependiendo de sí mismo a la última jornada.

El miedo se palpaba en el césped y, sobre todo, en la grada de Butarque. Hasta la bandera estaba el estadio para apoyar a los suyos en una situación límite. Pero no fue ni mucho menos una caldera. Jugaron con mucha más cabeza que corazón. Todo lo contrario que un Mirandés que era más corazón y fe que otra cosa.

Y lo sentimental se impuso durante buena parte del partido. Se mascaba la tragedia al sur de Madrid. El Leganés coqueteaba sin quererlo con una Primera Federación que parecía irremediable. Al menos, esa era la sensación que había durante toda la semana en la ciudad. Hasta el punto de que el Mirandés se adelantó en dos ocasiones, pero en ambas se anularon los goles por fueras de juego milimétricos.

De la salvación del VAR a la tranquilidad

Y así se llegó al 70′, cuando el Lega por fin dio un paso definitivo hacia la permanencia que fue definitivo. Dani Rodríguez la puso desde la derecha para que Álex Millán cabeceara al fondo de la portería, desatando la fiesta y la euforia en el estadio pepinero. El respiro era tremendo en Leganés, salvo en el córner donde se ubicaban los aficionados del Mirandés, que lo habían visto muy muy cerca en dos ocasiones.

Necesitaba dos goles el equipo de Burgos para darle la vuelta a la situación y quedarse en Segunda. Cabe recordar, también, que el pasado año, de la mano de Lisci, rozaron la Primera División, cayendo al playoff desde el ascenso directo en la última jornada y quedándose sin esa promoción soñada en Anduva. Una temporada después, el castigo no ha podido ser peor, con el descenso a la Primera Federación de un equipo que nos ha dado las últimas grandes gestas de la Copa del Rey.