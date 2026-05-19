Rafa Jódar es uno más en Butarque: cazado sufriendo con el Leganés con un bocata muy español

Rafa Jódar es un aficionado fiel al Leganés. El tenista español, aprovechando su minidescanso antes de jugar Roland Garros, asistió a Butarque para el partido de Segunda División contra el Huesca. Un sufridor más, ya que el equipo pepinero está luchando por no descender a Primera RFEF. Una imagen que rápidamente se viralizó al ver su humildad, siendo uno más en las gradas.

No es la primera vez que aparece en Butarque. Rafa Jódar ya recibió un bonito homenaje en septiembre de 2024 después de ganar en Nueva York cuando ganó el US Open júnior a los 17 años, asistiendo a la grada junto con el Ayuntamiento y la directiva del Leganés en el partido ante el Athletic. Todo un orgullo para la ciudad madrileña con uno de los tenistas del momento.

Y lo hace para apoyar a un Leganés que está en la cuerda floja. No vio ningún gol y el club madrileño es decimoséptimo con 43 puntos. A falta de dos jornadas por disputarse y seis puntos en juego, los pepineros necesitan una victoria más para evitar sustos. Un camino nada sencillo ya que se enfrentan a dos rivales directos por la salvación. Primero ante el Cádiz fuera de casa, quien es decimoctavo con 40 puntos y la última jornada ante el Mirándes, vigésimo con 37 puntos, que podría estar ya descendido para aquel entonces.

Rafa Jódar se crió en Arroyo Culebro, un barrio residencial de la ciudad de Leganés donde dio sus primeros pasos como tenista hasta convertirse en profesional. Ha subido al número 29 del mundo y la próxima semana comenzará a prepararse para Roland Garros, su segundo Grand Slam de la temporada y siendo una de las cabezas de serie del torneo. Rafa Jódar no ha olvidado sus orígenes y aprovechó para disfrutar del equipo de fútbol de su barrio en la capital española.