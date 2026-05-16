Así queda la clasificación de Segunda División tras la jornada 40: ¡ocho equipos pelean por el ascenso!

A falta de tres jornadas para que termine la temporada ordinaria en Segunda División, la clasificación sigue apretada en busca de conocer los tres equipos que jugarán la próxima temporada en Primera. Una pelea que mantiene a ocho equipos en la lucha directa, donde pocos puntos separan unos de otros. En la jornada 40 se esperan movimientos interesantes que vuelvan a agitarlo todo y dejar toda la emoción hasta la última jornada.

En la parte alta de la clasificación, el Castellón perdió una oportunidad de oro en casa y empató ante el Cádiz. El Córdoba también cortó su buena racha de resultados y perdió ante el Albacete, lo que deja a ambos tocados para tener puestos ventajosos en la zona de play off de ascenso dentro de la clasificación general. En cambio, el Málaga logró una victoria muy importante en Ceuta para asentarse en play off de ascenso. La Cultural Leonesa dio la sorpresa y venció al Eibar, que le quita la oportunidad de recuperar plaza para volver a Primera División.

Así está la clasificación de Segunda División