El Real Oviedo consuma su descenso a Segunda División tras una temporada en Primera

El Real Oviedo ha consumado su descenso a Segunda División este lunes después del empate cosechado por el Girona en Vallecas ante el Rayo Vallecano y tras no lograr los asturianos ganar al Getafe el pasado domingo en el Tartiere. El conjunto asturiano sólo ha durado una temporada en la máxima categoría, tras su regreso el pasado verano después de 24 años de ausencia entre los 20 mejores equipos de España. Condenados prácticamente desde el comienzo, sobre todo a raíz de la destitución de Veljko Paunovic, que tenía al equipo fuera del descenso, el equipo carbayón se hundió en la tabla. A lo largo del curso ha hecho amagos de reengancharse a la pelea por la salvación, pero a tres jornadas del final ha certificado su descenso matemático.

Los de la capital asturiana empataron en casa el pasado domingo contra el Getafe, y eso los dejaba al borde del descenso. El Real Oviedo estaba obligado a no perder para no certificar su descenso matemático. Y lo hizo. El colista llegaba sin opción a fallo para poder sobrevivir en la máxima categoría. Estaban a 10 puntos de la permanencia con sólo 12 por jugarse. La derrota les mandaba directamente a Segunda División y el empate les dejaba con un hilo mínimo de vida, a expensas de que el Girona no puntuase en Vallecas, puesto que eso les llevaría también a descender.

Llegaban al lunes a nueve puntos de los nueve que hay en juego, por lo que un punto del Girona les descendía. Consiguieron salvarse ante el Getafe pese a acabar con nueve jugadores, por las expulsiones de Javi López y Sibo.

Pero en Vallecas, todo se torció. Y eso que un gol de Alemao, ex del Oviedo, le daba la victoria al Rayo en el minuto 86. Pero lo empató Stuani en el 90 con un gran gol que le da un punto al Girona insuficiente, que le deja a dos puntos del descenso. Pero ese gol del cuadro catalán desciende de manera matemática a los asturianos. El próximo jueves, el Oviedo visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu ya sin nada en juego.