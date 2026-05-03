Enésimo esperpento del VAR: se come un penalti claro a favor del Oviedo que complica su permanencia

El futuro del Real Oviedo en Primera División está más que complicado, después de perder contra el Betis en La Cartuja. Los béticos golearon en casa al colista, pero el resultado pudo ser bien distinto si, con el 1-0 en el marcador, el VAR hubiera hecho lo que tenía que hacer: llamar a Cordero Vega para revisar un penalti claro de Amrabat que, además, al ser juego brusco grave, debía ser roja. Pero la jugada no se revisó en el monitor, dejando de nuevo en evidencia el pésimo nivel del arbitraje español.

Ni el colegiado ni González Francés, al frente del videoarbitraje, consideraron que la acción era merecedora de penalti. Todo, pese a que no deja lugar a dudas. La única que puede haber es que se hubiera cometido fuera del terreno de juego, pero la imagen deja claro que es sobre la línea de fondo. Es decir, que es un penalti clarísimo. Desde el campo puede entenderse que no se señale si el árbitro no lo ve, pero no se entiende que desde el VAR no se le avise para revisarla.

Se trata de un error de lo más claro. Amrabat se lanza con todo a por el balón pero llega tarde e impacta con la plancha sobre el tobillo de Thiago Fernández. Una acción en la que la única duda que puede haber es que se produzca fuera del campo. Sin embargo, la repetición no deja lugar a dudas. El primer contacto es dentro del área, por lo que tuvo que ser llamado al orden por González Francés.

Lo de Amrabat a Thiago Fernández en el Real Betis – Real Oviedo🧐 Cordero Vega no señaló nada ni fue llamado por el VAR #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/6HsihxeSCe — DAZN España (@DAZN_ES) May 3, 2026

El partido era de lo más vital para el Oviedo. El conjunto asturiano iniciaba el partido a ocho de la permanencia y, tras el duelo, que terminó 3-0, se mantienen a la misma distancia pero con sólo cuatro partidos por jugarse. Una tarea de lo más complicada para los carbayones. Sin embargo, ese resultado podía haber sido totalmente distinto, llegándose incluso a cambiar el signo del partido si, con el 1-0, se pita esa pena máxima y se expulsa a Amrabat.

Las explicaciones desde el VAR fueron que la pelota estaba fuera y que, por tanto, no era penalti. Así lo reveló el propio afectado al término del partido, revelando las explicaciones que les había dado Cordero Vega para no señalarlo. Aunque las imágenes son claras y dejan en evidencia cualquier explicación, puesto que la acción se comete sobre la línea y, por tanto, el penalti debió cobrarse.