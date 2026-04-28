Hasta Tebas lo admite: «Hay que cambiar muchas cosas en el VAR, algo no está funcionando»

Javier Tebas habló de diversos temas relacionados con la Liga y sus clubes con motivo de la presentación del nuevo proyecto ‘Red de Ciudades de LaLiga’, contra la violencia en el deporte. Durante el mismo, trató algunos temas de actualidad, aunque llamó poderosamente la atención uno de ellos, el VAR, sobre el que el presidente de la Liga manifestó que «no está funcionando». Llama poderosamente la atención que lo haga siendo vicepresidente de la RFEF, organismo del que depende el CTA.

Esta temporada no se ha dado jornada alguna de Liga en la que la polémica con el VAR no haya estado presente en uno o varios partidos. Las decisiones tomadas cuando éste entra han generando mucha polémica, mucha incertidumbre y controversia, algo de lo que es consciente hasta el propio presidente de la Liga, un Javier Tebas que no rehuye a la obviedad y que promete cambios.

«Hay que cambiar muchas cosas en el VAR», asegura Tebas, que confiesa que deben «reconsiderar» diversos aspectos en «el mundo del VAR depende de las normas IFAB», acercándose a un modelo «más FVS».

Tebas insiste en que el VAR, tal y como lo conocemos en la Liga, debe «cambiar cosas» ya que «no está funcionando». «El año que viene vamos a tener el fuera de juego automático. El semiautomático es un engañabobos», sentencia sobre el fuera de juego: «Eso ayudará en alguna jugada, en ser más objetivos».

Tebas también apunta a que usarán IA para elegir y definir los equipos arbitrales en cada jornada: «En la selección de árbitros se implantará Inteligencia Artificial».

«Ya son muchos años del VAR y diciendo mínima intervención y que no se hace caso. Más de un minuto significa que no es error manifiesto. Hay que coger el toro por los cuernos. Es un problema que genera mucha desazón. Algo no está funcionando», concluye Tebas sobre el VAR y toda la polémica que lo rodea.

Tebas también repasó otros temas, más allá del VAR, relacionados con la Liga, como es cuándo será el inicio liguero la próxima temporada. El presidente de la patronal aseguró que, pese al Mundial 2026, la Liga «va a empezar en la fecha», explicándolo: «Va a haber tres semanas de descanso y tres de preparación. Hemos hecho un estudio y es muy fácil poder dividir la jornada. Seis partidos el 14 de agosto y 4-3 un miércoles entre semana en agosto. Todo el mundo tendrá sus 21 días de vacaciones y tres semanas de preparación. Habrá cuatro clubes españoles los más afectados: Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic».

A raíz de esta explicación, son muchos los que se preguntaron el porqué de esta planificación y no se aplazó esta temporada el Madrid-Osasuna por el mismo motivo, sobre lo que comentó Tebas: «El Real Madrid tuvo 19 días de vacaciones. El Mundial de Clubes era voluntario. En los torneos que son obligatorios nos gusta tener medidas coherentes».

Por último, sobre el bochornoso altercado en el Huesca-Zaragoza, con el puñetazo del portero Esteban Andrada al capitán de los oscenses Jorge Pulido, Tebas manifestó que «es una barbaridad» y pide para el jugador zaragocista «la sanción debe ser lo máximo posible», ya que, a su parece, «sólo se habla de 12 partidos y realmente debería ser varios meses sin poder jugar».