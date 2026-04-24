Tebas acude a un acto con Ceferin y Al-Khelaifi y ambos pasan de sacar una foto con él

El evento sobre liderazgo organizado por el Atlético de Madrid ha acabado en un cruce de declaraciones entre Javier Tebas y Nasser Al-Khelaifi. El presidente de la nueva ECA dijo durante su intervención que el presidente de la Liga «no está muy feliz» por la declaración de paz entre UEFA y Real Madrid, y Tebas le ha respondido a través de las redes sociales. El máximo mandatario del PSG y Ceferin tampoco posaron para la foto con el patrón del fútbol español.

La ciudad de Madrid está siendo durante esta semana el epicentro del deporte mundial y, aprovechando esta sucesión de eventos en la capital, el Atlético de Madrid y Apollo Sports Capital organizaron este jueves 23 de abril The Forum, un encuentro sobre liderazgo al que acudieron Alexander Ceferin, Nasser Al-Khelaifi, Rafael Louzán… y Javier Tebas, que hizo una proclama en las redes sociales sobre la defensa de las ligas nacionales… antes de tener un duelo de reproches con el presidente del PSG.

«Si no defendemos las competiciones nacionales, ponemos en riesgo el valor de los clubes. El crecimiento del fútbol pasa por el equilibrio entre competiciones, reglas claras y una visión a medio y largo plazo», escribió el presidente de la Liga, que dejó claro que: «Es la base para generar valor y construir un modelo sostenible. Así lo he explicado en The Forum, celebrado en el Riyadh Air Metropolitano y organizado por @Atleti

y Apollo Sports Capital».

Si no defendemos las competiciones nacionales, ponemos en riesgo el valor de los clubes. El crecimiento del fútbol pasa por el equilibrio entre competiciones, reglas claras y una visión a medio y largo plazo. Es la base para generar valor y construir un modelo sostenible.

Así lo… pic.twitter.com/GSfvmeXum3 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 23, 2026

Enfrentamiento Al-Khelaifi-Tebas

Más allá de las charlas sobre liderazgo, este evento acabó en un cruce de declaraciones entre Al-Khelaifi y Javier Tebas, que tienen cuentas pendientes por la posición del presidente de la Liga acerca del fair play financiero del PSG. Durante su intervención, el presidente de la nueva ECA habló del proceso de paz con el Real Madrid y también le tiró un dardo a Javier Tebas.

«Esta paz va a ayudar a todos: las ligas, los clubes, las competiciones UEFA, las selecciones… Sé que Tebas no está muy feliz, pero creo que es bueno para todos. No queremos una competición que rompa las ligas nacionales», afirmó el presidente del PSG en unas declaraciones que han encontrado respuesta de Javier Tebas, que ha escrito un mensaje a través de las redes sociales dejando claro que «lealtad no es sumisión».

«Nasser, nadie puede afirmar seriamente que un acuerdo es beneficioso para las ligas domésticas si esas ligas no conocen su contenido», ha comenzado diciendo Tebas en un mensaje en el que se ha quejado de una presunta poca transparencia: «Hablamos de un pacto que no es público, que conocen muy pocas personas y que lleva semanas sin explicarse con transparencia. Si realmente es positivo para el conjunto del fútbol, lo lógico sería hacerlo público y permitir que las competiciones nacionales lo analicen». «Por cierto, La Liga es parte del proceso judicial, la EFC ni apareció, y ni siquiera se nos ha pedido opinión. Lealtad no es sumisión», ha escrito en las redes sociales.

Viendo este cruce de declaraciones, se entiende que Ceferin y Al-Khelaifi no posaran para la foto con Javier Tebas, algo que sí hicieron con Rafa Louzán y Miguel Ángel Gil Marín, según se puede ver en un vídeo publicado por la Real Federación Española de Fútbol.