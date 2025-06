La chapuza infinita de Javier Tebas con la Segunda División

La Segunda División de España, uno de los torneos más relevantes del fútbol europeo, que supera por equipos, espectáculo y jugadores a muchas ligas de primera del continente, sigue sufriendo la pésima gestión de Javier Tebas. La segunda categoría del fútbol español entra este sábado en su fase del Play-Off midiendo a los conjuntos que han quedado entre la tercera y la sexta posición por una última plaza en Primera División.

Oviedo, Almería, Racing de Santander y Mirandés compiten por ella con muchos hándicaps. Quizá el más evidente sea la baja de la estrella del Almería, Luis Suárez, por un hecho completamente ajeno al club. El jugador fue convocado por la selección de Colombia para sus dos compromisos internacionales del actual parón de selecciones y no podrá competir en las semifinales del torneo.

Esta situación no se da en las otras grandes ligas europeas al no disputarse una fase de Play-Off de ascenso ni en Alemania, Francia, Italia o Inglaterra. La temporada regular allí es suficiente y la temporada concluyó en el escenario más extremo el 29 de mayo. Tebas podría excusarse en la presencia de 22 clubes en la Segunda División para este calendario interminable, pero no en menos cierto que English Football League Championship –la antesala de la Premier League– cuenta con 24 clubes y terminó el pasado 24 de mayo.

Mientras tanto, la Segunda División española se va a prolongar hasta el 21 de junio con el pertinente calor en las gradas. Eso sí, luego el presidente de la Liga se queja de que otras organizaciones estiren sus torneos, pero él ha decidido que su temporada en la División de Plata se prolongue casi un mes más del tiempo que tendría natural por naturaleza.

Además del evidente perjuicio que sufre la competición al ver que algunas estrellas se pueden perder el Play-Off de ascenso se une otro factor decisivo como la cara de partidos. Después de 42 jornadas de temporada regular con habitualmente descanso de una semana entre una y otra, en la fase decisiva desaparece la recuperación jugándose cada cuatro días salvo en el día final por el ascenso a Primera.

Tebas no cambia la Segunda División

Desde luego que el formato necesita una vuelta de tuerca después de ser instaurado en la temporada 2010/11. Tebas, que tanto se las da de moderno, no ha querido tocarlo después de más de una década como presidente de la Liga. Anteriormente los tres mejores equipos de Segunda subían directamente a Primera o incluso hubo un tiempo en que había una fase de promoción entre equipos de Primera y Segunda.

Lo que parece inadmisible es la doble vara de un Tebas que el pasado 4 de junio salió escaldado de las redes sociales tras decir que el Mundial de Clubes «perjudica directamente a las competiciones domésticas y, por tanto, a decenas de miles de jugadores profesionales que no participan en ese tipo de torneos, por los efectos de este absurdo Mundial de Clubes». Luego el Almería se tiene que jugar su ascenso a Primera División sin su jugador estrella por la manía del presidente de estirar el chicle al máximo.