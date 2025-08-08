Morata ficha por 15 millones por el Como en una operación a tres bandas

Álvaro Morata vuelve a cambiar de equipo seis meses después. El delantero y capitán de la selección española defenderá la próxima temporada la camiseta del Como. Cesc Fábregas ha logrado la contratación del futbolista tras una operación a tres bandas y bastante compleja que le costará a su club 15 millones de euros.

Morata estaba cedido en el Galatasaray por el AC Milan hasta final de 2025. El jugador quería marcharse de Turquía para regresar a Italia y había presionado este verano al máximo para conseguirlo. Finalmente, el delantero ha conseguido su propósito después de que Como y Galatasaray acordasen una indemnización por la ruptura del compromiso del futbolista y que alcanza los cinco millones de euros.

Además, el Como ha acordado con el AC Milan pagar un millón de tarifa por la cesión de esta temporada y una opción de compra obligatoria de Morata al término de la temporada de nueve millones más. El equipo entrenado por Cesc Fábregas también se hará cargo de la ficha del delantero, que espera tener un papel muy importante en el proyecto.

A sus 32 años, Morata sabe que este es su último tren para poder estar en el Mundial de 2026 tras un paso poco fructífero por el fútbol turco donde sólo pudo anotar siete goles en 16 partidos. El ariete estuvo ensombrecido por la figura de un Victor Osimhen al que ha fichado este verano el Galatasaray por una cifra histórica de 75 millones de euros.

Morata quiere estar en el Mundial 2026

El capitán de la selección española, al verse reducidas sus opciones, tiró de agenda y habló con Cesc Fábregas para convertirse en el jugador estrella del Como. El equipo ascendió la pasada temporada a la Serie A estableciéndose como una de las sorpresas de la categoría y ahora esta temporada aspira a conseguir clasificarse para puestos europeos.

Con este traspaso, Morata ya ha movido a lo largo de su carrera deportiva 223 millones de euros en traspasos siendo el jugador español que más dinero ha generado en transferencias. El jugador ha vestido las camiseta del Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético, AC Milan, Galatasaray y ahora Como. El delantero estableció un precio de traspaso récord en el fútbol nacional cuando se marchó del Real Madrid al Chelsea a cambio de 80 millones. Todavía esa cifra no se ha rebasado en España.