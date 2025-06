Morata y el fallo de casi siempre

El fallo de siempre. Bueno, seamos justos, de casi siempre. Álvaro Morata fue el encargado de lanzar el cuarto penalti de la selección española en la final de la Liga de Naciones contra Portugal y lo falló. El capitán y los lanzamientos desde los once metros nunca se han llevado bien y en Múnich volvió a quedar demostrado. Este error provocó la derrota de los de Luis de la Fuente, que ha perdido su segunda final como seleccionador en todas las categorías.

Morata fue suplente porque su realidad ahora en la selección española es otra. Alejado del once titular, tiene un papel de jefe dentro del vestuario. De la Fuente le quiere a su lado, pero sus tiempos en el once titular han pasado. Ante Portugal entró en el segundo tiempo de la prórroga por Oyarzabal, un jugador infalible desde los once metros, y el resultado no pudo ser peor. En definitiva, el fallo de casi siempre. El fallo de Morata que, esta vez, ha costado un título para la selección española.

La personalidad de Huijsen

Tiene 19 años y no deja de impresionar por su manera de entrar en escena. En su cuarto partido con España, toda una final, fue el de siempre y, por ello, volvió a estar sublime. Seguro atrás, pendiente de sus compañeros, siempre siendo un apoyo y con mucha calidad a la hora de sacar el balón jugado. No tuvo problema para coger la pelota, levantar la cabeza y comenzar a conducir en busca de la mejor opción. Un privilegiado que tiene por delante más de una década de fútbol. Esta vez le tocó perder, pero ganará mucho.

Oyarzabal se llena de motivos

Si De la Fuente tiene una fe ciega y apuesta por Mikel Oyarzabal, pues por algo será. Vamos, por algo es, ya que el delantero de la Real Sociedad ha demostrado en diferentes ocasiones que es un jugador de plenas garantías y mucha calidad cuando se enfunda la camiseta del combinado nacional.

Si ante Francia fue decisivo dando las dos primeras asistencias a Nico Williams y Mikel Merino, en la final contra Portugal fue el encargado de aprovechar un gran balón de Pedri para definir con un toque sutil un balón que terminó dentro de la portería lusa. En el primer gol, descarga la pelota a Zubimendi y es clave molestando lo justo para que la pelota terminase dentro de la portería portuguesa. Quién sabe si no le hubiese quitado, a lo mejor España sería nuevamente campeona.

Calidad Zubimendi

El donostiarra estuvo de sobresaliente en la final de la Liga de Naciones. Y no sólo por hacer el primer gol del encuentro, sino por todo lo que aportó en el centro del campo. Criterio, orden y calidad para guiar a la selección española hacia el título. El futbolista vasco estuvo impecable en la medular, pero sus compañeros, en muchas fases del encuentro, no le acompañaron.

Las notas del España