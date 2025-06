Un fallo de Morata en la tanda de penaltis provoca la caída de España

La final entre España y Portugal de la Liga de Naciones se fue a la tanda de penaltis, donde se decidió el título. Los lusos se lo llevaron después de que Álvaro Morata fallara su penalti, siendo el único futbolista en no anotar su pena máxima en la tanda. El futbolista del Galatasaray entró en el tramo final de la prórroga, precisamente para lanzar y en el lugar de un especialista como es Oyarzabal. Diogo Costa adivinó su lanzamiento y permitió a los de Roberto Martínez sumar su segundo título de la Liga de Naciones.

Portugal fue quien comenzó lanzando, por medio de Gonçalo Ramos. El jugador del PSG era el encargado de iniciar una tanda en la que ya no estaba Cristiano, que fue cambiado antes de la prórroga. El delantero anotó, aunque Unai Simón adivinó su lanzamiento. Fuerte, a media altura y un poco a la izquierda del meta, que no llegó a despejar con el pie cuando se tiró.

Después era el turno de Mikel Merino. El jugador del Arsenal engañó a Diogo Costa y consiguió poner el 1-1 en el marcador. Vitinha era el siguiente y, pese a lanzarlo prácticamente sin carrerilla, consiguió marcarlo. Ajustado al palo de Unai, que se tiró para el mismo lado. Baena volvió a empatar, lanzando muy bien, abajo y a un lado de Costa.

El siguiente fue Bruno Fernandes. Tercer lanzamiento para Portugal, Cristiano Ronaldo se tapaba la cara, pero el jugador del Manchester United no perdonaba. En esta ocasión, sí que engañó por completo a Unai. Llegaba el turno de Isco, que regresaba con España seis años después y, aunque Costa metió la mano, el balón acabó dentro de la portería.

Nuno Mendes no consiguió engañar a Simón, pero el futbolista lo tiró perfecto. Algo que no hizo Morata. El capitán de España tiró el cuarto de los nuestros y lo falló. Abajo, a un lado, pero sin ajustarlo… y Diogo Costa paró. No perdonó el penalti decisivo Rúben Neves, que le dio el título a Portugal.