Las marcas caras tiemblan con estas zapatillas de montaña de Decathlon: modernas y cómodas por menos de 50 euros

Cuando pensamos en calzado de montaña o para hacer senderismo, es fácil imaginar precios por las nubes y marcas que prometen rendimiento premium a precio de oro. Pero Decathlon lo ha vuelto a hacer, lanzando unas zapatillas que están revolucionando el mercado por su diseño, comodidad y, sobre todo, por su precio. Hablamos de las sandalias cerradas de montaña Quechua NH900 Fresh para hombre, a la venta por sólo 49,99 euros. Un modelo pensado para quienes disfrutan de las caminatas, las escapadas a la naturaleza o simplemente buscan un calzado fresco, resistente y cómodo para el verano.

Estas sandalias no solo son cómodas y prácticas, sino que además tienen un diseño moderno que rompe con lo que solemos esperar de este tipo de calzado. Con un look deportivo y discreto, en tonos verdes y caqui, son perfectamente válidas tanto para rutas por el monte como para paseos por la ciudad o el paseo marítimo. Su estilo cerrado protege el pie mejor que una sandalia tradicional, pero sin renunciar a la ventilación, algo clave en días calurosos o durante largas caminatas.

Lo que más sorprende de este modelo es la calidad de sus acabados. La suela es de caucho adherente, lo que da muy buena tracción incluso en terrenos irregulares, y la plantilla anatómica hace que caminar con ellas sea cómodo incluso después de varias horas. Además, los materiales de la parte superior están pensados para dejar respirar el pie y secarse rápido si se mojan. Todo esto las convierte en una opción ideal tanto para rutas en montaña como para terrenos más húmedos o mixtos.

Otra ventaja importante es su sistema de ajuste. Cuentan con cordones elásticos y una lengüeta trasera que permite ponérselas y quitárselas con facilidad, pero sin que eso implique que se muevan o rocen. Además, incluyen refuerzos en las zonas que más sufren el desgaste, como la puntera, lo que las hace más resistentes y duraderas de lo que cabría esperar por este precio.

Y es precisamente ese precio lo que está llamando la atención de muchos. Mientras otras marcas ofrecen productos similares por más de 100 euros, Decathlon ha conseguido crear una alternativa más que digna por menos de la mitad. Las valoraciones de los usuarios en la web de Decathlon no dejan lugar a dudas, estas sandalias están gustando, y mucho. Ya hay quienes aseguran que son su calzado favorito del verano, no solo para la montaña, sino para el día a día. Son ligeras, cómodas, transpirables y resistentes. Y todo eso sin necesidad de rascarse el bolsillo. Una jugada maestra de Decathlon, que vuelve a demostrar que tener buen equipamiento no tiene por qué ser caro.

Las sandalias cerradas de montaña y trekking Quechua NH900 Fresh son una de esas compras inteligentes que combinan funcionalidad, estilo y buen precio. Perfectas para senderistas ocasionales, para viajeros prácticos o para quien simplemente quiere unas zapatillas versátiles para el verano. Una opción que, por menos de 50 euros, está haciendo temblar a más de una marca de renombre. De hecho, empiezan a agotarse las primeras tallas…