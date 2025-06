Ni Skechers ni Birkenstock: las sandalias que llevan los que saben de senderismo y te resolverán el verano

Cuando llega el buen tiempo y empiezan las escapadas al campo, a la montaña o a zonas de costa con caminos de tierra, elegir el calzado adecuado se convierte en una decisión clave. Aunque las Birkenstock han logrado hacerse un hueco en el armario estival de muchos por su diseño ergonómico y estilo relajado, y las Skechers continúan siendo populares por su comodidad urbana, esta temporada hay unas sandalias que se están llevando toda la atención. Se trata de las Chiruca Brunei 04, disponibles en Decathlon por 41,99 euros. Hablamos de un modelo que combina protección, comodidad y durabilidad, además de un precio sorprendentemente bajo.

La Chiruca Brunei 04 no son unas sandalias cualquiera. Con un diseño cerrado en la parte delantera, protege los dedos de golpes y rasguños, lo cual la convierte en una opción ideal para senderos pedregosos o rutas con cierta dificultad técnica. Está fabricada con materiales resistentes al desgaste, su suela cuenta con un dibujo profundo que mejora la tracción sobre superficies irregulares, y su plantilla acolchada asegura que el pie no sufra incluso tras largas caminatas. Además, incluye una estructura ajustable mediante cordón elástico y velcro, lo que permite adaptarla perfectamente al pie y evitar desplazamientos internos, un detalle que los senderistas más experimentados saben valorar. Se trata, en definitiva, de un calzado técnico, pero que no descuida el diseño ni la comodidad.

Sandalias baratas y de calidad

Otro punto fuerte de estas sandalias es su versatilidad. No están pensadas únicamente para quienes se pierden por senderos de alta montaña, sino que también son una excelente opción para quienes hacen rutas costeras, viajes de aventura o incluso para quienes buscan un calzado cómodo, ventilado y seguro para moverse por la calle durante los meses más calurosos. Muchos usuarios las están utilizando incluso como sandalias para el día a día, precisamente por esa combinación de robustez, agarre y comodidad que difícilmente ofrecen las opciones más comerciales y urbanas. En plataformas como Reddit, foros especializados y redes sociales, cada vez más personas coinciden: este modelo es uno de los secretos mejor guardados del verano, lejos de las marcas más visibles, pero muy cerca del estándar de calidad que exigen los verdaderos aficionados al trekking ligero y a las caminatas al aire libre.

El hecho de que estén a la venta en Decathlon es un plus. Por 40,99 euros, este calzado compite directamente con modelos que duplican su precio, sin renunciar a prestaciones esenciales como la durabilidad, el confort en largas distancias o la transpirabilidad. Además, su aspecto discreto, en tonos marrones y grises, hace que combine fácilmente con ropa técnica o casual. No es de extrañar que esté empezando a agotarse en algunas tallas, ya que su relación calidad-precio es difícil de superar, sobre todo si se tiene en cuenta que las alternativas de marcas de renombre como Merrell o Salomon rara vez bajan de los 100 euros.

En un verano donde las temperaturas altas y la necesidad de contacto con la naturaleza se hacen más presentes que nunca, contar con un calzado que pueda acompañarte desde una caminata por el bosque hasta una tarde de paseo por la ciudad es casi una necesidad. Así que si buscas dejar atrás las suelas planas de moda y apostar por algo realmente técnico y de calidad, olvida las Skechers y las Birkenstock y apuesta por estas sandalias Chiruca Brunei 04.