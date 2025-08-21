Sánchez se blinda en La Mareta con 20 escoltas, 40 guardias civiles y hasta una patrullera

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad durante sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote). Hasta 20 escoltas protegen al líder del Ejecutivo y a su familia. Además, 40 guardias civiles (entre agentes de Presidencia y GRS) velan por su seguridad. Hasta una patrullera fondea en los alrededores de la residencia, situada en costa Teguise, para impedir el paso de barcos en la llamada zona de exclusión evitando así las grabaciones.

Sánchez tiene además a su disposición cuatro coches oficiales que utiliza en cada una de sus salidas por la isla. También las aeronaves oficiales, como el Falcon y el Super Puma, que ha desplegado en sus recientes viajes a las comunidades autónomas afectadas por los incendios.

Los agentes de la Guardia Civil encargados de la custodia del presidente y su familia se han alojado en hoteles cercanos a La Mareta. Algunos, pertenecientes a su unidad de élite, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), han tenido que dormir en habitaciones sin aire acondicionado, compartidas con otros compañeros. Son, principalmente, los agentes que se encargan de la vigilancia exterior de La Mareta. Los guardias civiles realizan sus jornadas en turnos, lo que obliga a renovar el dispositivo cada cierto tiempo con agentes procedentes de otras regiones.

Toda la familia en La Mareta

Sánchez apura sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote) acompañado de su familia prácticamente al completo: su mujer, Begoña Gómez, y sus hijas; sus padres, Magdalena y Pedro, y hasta su cuñado, Miguel Ángel Gómez, con su esposa e hijos. Como ha ido revelando OKDIARIO, todos ellos están disfrutando de este palacio, propiedad de Patrimonio Nacional y que fue cedido por el Rey Felipe VI para ponerlo «al servicio de los intereses turísticos de España».

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también se alojó aquí durante unos días a principios del mes de agosto y ahora lo hace el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, junto a su mujer. El presentador Jesús Calleja también disfruta estos días de La Mareta.

Todos ellos han descansado en esta residencia, que cuenta con 9 bungalows, dos piscinas, zonas ajardinadas, pista de tenis, de baloncesto y hasta un helipuerto. Sánchez permanecerá aquí previsiblemente hasta el día 25 de agosto.

Verano complicado

Ha sido un verano complicado para Sánchez quien, sin embargo, ha permanecido blindado en este palacio real, reduciendo al mínimo sus apariciones. Si otros años era habitual verle por la zona, este año ha permanecido recluido en La Mareta. En los últimos días se ha conocido además una nueva imputación de Begoña Gómez, por el delito de malversación, que se suma a las de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar a la mujer de Pedro Sánchez el próximo 11 de septiembre.

Hay que recordar que también el hermano del presidente, David Sánchez, está actualmente procesado por tráfico de influencias y prevaricación por su contratación y la de su asesor -también a cargo de Moncloa- por parte de la Diputación de Badajoz.